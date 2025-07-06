雲林將以12.2億元打造圖書總館 命名「耕雲圖」預計2027年動工
提升全民閱讀力傳來好消息，歷經多年規畫的「雲林縣總圖書館」計畫案，昨獲教育部核定將補助3.6億元，合計總經費達12.2億元，預定建造在虎尾高鐵特定區，可望於2027年動工。將打造以地方需求為本的智慧共學圖書館，這座名為「耕雲圖」的縣級總館，將成為雲林共學的核心基地。
「耕雲圖」的誕生，不僅具雲林公共圖書館領頭羊的使命，更是孩子未來的知識堡壘。縣長張麗善說，圖書總館命名為「耕雲圖」，不僅含有「耕雲播種、知識萌芽」的意象，也讓農業大縣的雲林，耕田也耕心，總館就是提供給孩子最佳的沃土，館內不再只是藏書庫，將涵蓋創客教室、親子共讀、數位科技、多功能展演、會議空間，是全齡共學基地，讓愛閱的人不必遠赴大都市，也能接受先進學習與文化洗禮。
文觀處長陳璧君指出，2020年開始擘畫「耕雲圖」，未來將延續推廣多年享譽國際的微冊角落理念，從社區、學校、便利商店、咖啡，甚至廣及日韓等337家微冊店家的非典型閱讀場域，打造「書在身邊」的全民閱讀氛圍，從分散閱讀到集中智慧，實現「雲林全是你的圖書館」的文化願景。
陳璧君指出，「耕雲圖」選在交通便利的虎尾高鐵站特區，為地下1樓停車場，地上4樓，總面積共達5千多坪，1至3樓為圖書館，附設有容納400人的演講廳，全館「以人為本」讀者使用空間達近7成=採綠建築規畫，導入自然採光與節能設備，建置智慧館藏與借閱系統，圖書館不再只是書本的容器，更是社區學習的動力引擎。
現有的雲林圖書館建於1985年迄今已近40年，空間不足、藏書已超過80%飽和線，漏水、管線老舊、動線不良等問題，總館興建已迫在眉睫。陳璧君說期待未來「耕雲圖」在土地上耕耘，在知識裡收成。帶領雲林文化和閱讀全升級。
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