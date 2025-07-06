丹娜絲颱風來襲7日是否再放颱風假 黃偉哲：會與4縣市同步公布

颱風丹娜絲來勢洶洶，台南今雖放颱風假，不過一早風雨尚未明顯，但市長黃偉哲呼籲，人算不如天算，民眾務必要做好防颱準備，不可輕忽；針對7日是否再放颱風假，黃偉哲表示，會與嘉南高屏等縣市聯繫，並一同行動公布。

黃偉哲表示，颱風丹娜絲行經台灣海峽並形成威脅，研判對台南衝擊很大，市府也立刻成立災害應變中心，預計6日下午暴風圈範圍將觸及陸地，台南要特別小心，千萬不能大意，因此上次凱米颱風造成淹水的地區，此次也都有特別強化防颱整備，避免任何堵塞的地方。

他也提到，台南在先天條件上，易淹水地區就占三分之一面積，颱風期間台南真的要特別注意，尤其，守好台南，其他地區也會守好，這次防颱整備台南已特別做好，也希望丹娜絲颱風別對台南造成影響及損害。

針對今天何時會宣布7日是否放颱風假，黃偉哲指出，這部分今晚會聯繫嘉南高屏等縣市首長，大家會一起同步行動公布。