因應丹娜絲颱風來襲 台南已預防性撤離9人

因應丹娜絲颱風來襲，台南市災害應變中心今上午9點提升為一級開設，市長黃偉哲一早坐鎮應變中心，與行政院長卓榮泰及全台各縣市首長進行會議後，隨即趕往南區灣裡視察抽水站工程地點排水情況，黃偉哲也強調，今下午颱風暴風圈將接觸陸地，台南要非常小心。

台南市政府說明，目前全市防颱整備工作進行一切順利，市府已預防性撤離共9位，包括六甲區大丘里7位、楠西區密枝里1位、龍崎區龍船里1位等；1999接獲民眾通報排水溝淤積、水門未關閉、路樹修剪等通報共6件，均已在第一時間指派相關單位盡速處理。

針對南區灣裡區抽水站工程日前因發生短延時強降雨，造成大排排水不順暢，導致周邊地區發生積淹水，黃偉哲今早也前往該抽水站視察，目前圍堰都已移除，並且布置移動式抽水機共4台，期盼能夠發揮疏洪功能。

台南市政府指出，由於颱風低壓引發海平面升高，水利局已在安平區低窪地區以及運河周邊邊布設移動式抽水機，全市共513台移動式抽水機及66座抽水站也均已在預備狀態，截至今早6時為止，北門、文賢及新圍等23座抽水站已啟動抽水，總抽水量達35.69萬噸；今早台南最大累積雨量落在關廟、歸仁、仁德及龍崎等地區，所幸目前沒有土石流警戒，也無河川水位警戒。