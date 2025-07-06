颱風天打亂行程返家前還是要祭五臟廟 台南美食還是很吸引人

丹娜絲颱風來襲，台南市今天放假，市區上午雨小無明顯風勢，直到中午，雨勢略為轉大，不過，海濱浪大，讓人明顯感受颱風要來了，也因為風小雨小，許多商店都照常營業，國華街商圈一些美食名店生意仍好，倒是有來台南遊客，因遇上颱風很掃興，街道可見拖著皮箱的民眾要提早離開。

由於雨小，也沒什麼風，美食匯集的國華街上午人潮雖然減少，但一些知名美食店還是照常營業，生意很好，也不少人到永樂市場、水仙宮市場買菜，趁著菜價還沒大幅上漲搶著買。不過，因下雨的關係，許多人都開著出門，違規暫停在緊鄰國華街的民族路，警方不停來取締並廣播宣導不要違規停車，但警方走了之後，另一波車來子，為了方便購物又暫時違規停車，也顯示車位難找的問題。

颱風天常會有民眾到海濱賞浪，不過，今天上午台南安平、四草海濱地區，少有民眾來賞浪，有位來台南玩的遊客，原本要到魚市場買生魚片來吃，買想到地圖導航帶錯路到安平商港，後來轉到漁光島賞浪、走秘境，經問路後才要轉到安平漁港魚市場，看有沒有想要吃的生魚片。他說，昨天先來到安南區土城聖母廟，住在香客大樓，並讚賞土城聖母廟的建築很漂亮。

也有釣客把握機會到海濱釣魚，鹿耳門溪出海口外海風浪大，但因雨小，溪內水流平穩，釣客帶著帽子釣魚，享受颱風天仍可釣魚的好機會，形成有趣的畫面。