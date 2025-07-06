嘉義縣午後風雨漸強 鄉鎮市公所垃圾車今天停止清運
輕颱丹娜絲暴風圈增強，預計今天下午4至5時接觸嘉義縣境內，嘉義縣長翁章梁今早主持災害應變中心第1次工作會報，要求所有局處嚴陣以待，並在早上10時將應變中心提升為一級開設，另各鄉鎮市公所垃圾車今天停止清運，提醒民眾颱風天應避免出門。
嘉義縣政府公告，因丹娜絲颱風來襲，各鄉鎮市公所垃圾車今天停止清運。縣府與公所相關合作廠商已備齊物資，隨時應變調度，並完成整備嘉義縣279座抽水站、684座水門及228台移動式抽水機，23座滯洪池均排至最低水位，提醒做好防颱措施，非必要請勿外出。
翁章梁說，丹娜絲颱風將影響台灣，氣象局預估今天午後至明天風雨加劇，縣府團隊提早進行整備作業，檢查維護道路及橋樑，預警性封橋封路作業已完備，並要求落實應變措施，以標準流程面對颱風，也提醒鄉親留意颱風相關資訊，希望大家都能度過平安的颱風天。
針對易淹水的台82線中和交流道等地區，建設處指出，已通知水上鄉公所及雲嘉南養護工程分局針對台82線中和交流道及嘉175線，加強淹水封橋封路橫向聯繫及警示，必要時在第一時間盡速完成封路作業，另嘉義縣所轄5處地下道已加強淹水監控並完成警示作業。
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