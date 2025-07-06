卓揆視察雲林提千億系統治水 台南水閘門補助預算吃緊

去年凱米颱風造成台南市大新營區淹水，地方爭取補助設水閘門，市府專案補助編列350萬元，至今200戶申請，議員要求增加預算，市府說因國土署不再補助須市府預算支應，治水經費吃緊，民眾可先裝設，市府再籌經費補助。

另，行政院長卓榮泰關心治水防颱，昨天到雲林縣大埤鄉了解排水系統整治情況，強調重要的3項任務：達到最小淹水面積、最短退水時間，以及最高安全標準。

台南市鼓勵建置防水閘門（板）專案補助計畫，針對凱米颱風20公分以上淹水合法建物優先補助，每戶最多申請2處，材料限用鋁合金或不鏽鋼，補助額依實際寬度高度核算。申請者須備妥申請書、估價單及施工前後照片等文件，向區公所申請核定後才能施作，完工驗收合格可請領補助，補助申請5月8日至10月31日止，或至經費用罄為止。

議員蔡育輝說，預算少申請踴躍，許多民眾無法獲得補助，申請規定須期限內完工，讓民眾與業者憂心趕不及施工，補助恐落空。議員王宣貿也說，凱米颱風災戶逾5000戶，已警示市府預算不足，應盡速補足預算，確保有需求住戶能裝設。

丹娜絲颱風將侵台，卓榮泰由雲林縣長張麗善陪同視察大埤鄉延潭大排整治，他說，未來系統性治水會以達到最小淹水面積、最短退水時間、最高安全標準作目標，因應極端氣候，水利署將提上千億元「系統性治水」大計畫，盼朝野共同支持。

去年凱米颱風，大埤鄉西南側多個村落嚴重淹水，經濟部核定1.31億元進行延潭大排第3期治理工程，目前設計審查，預計8月發包施工。