台南芒果再登馬國超市 黃偉哲吉隆坡行銷快閃返台防颱

台南芒果香甜滋味再度征服馬來西亞市場。台南市長黃偉哲今天現身吉隆坡，連續兩年與當地大型連鎖超市攜手合作，推廣台南新鮮直送的芒果，成功掀起一波「瘋芒熱」。

黃偉哲農產行銷出訪行程，在丹娜絲颱風逐漸逼近台灣下，也緊急調整為快閃行動，活動行程結束後旋即迅速返台，以親自掌握防災應變狀況，確保市政運作及市民安全不受影響。

黃偉哲表示，去年首度進軍馬來西亞市場，即選擇與當地大型連鎖超市攜手合作，將台南的愛文、西施與金煌三大芒果品種介紹給大馬消費者，獲得熱烈回響，銷售成績亮眼，今年再次帶來高品質的台南芒果繼續甜蜜出擊。

他強調，馬來西亞市場競爭激烈，各國芒果齊聚，但台南芒果以其獨特香氣、飽滿果肉與甜美口感脫穎而出，深受當地消費者青睞，足見品質毫不遜色。

駐馬來西亞代表葉非比到場力挺表示，黃市長連續兩年親自出訪推廣台南芒果，成果斐然；不僅在大馬受到歡迎，也吸引來自其他國家的外籍民眾前來選購。葉非比更透露自己母親就是台南人，對這座充滿古城氣息與美食魅力的城市有著深厚情感，歡迎馬來西亞民眾未來能親自到台南體驗在地風情。

記者會現場更以金箔製作芒果蛋糕，結合當地熱賣飲品「芒果抹茶牛奶」進行創意展演，吸引大批消費者圍觀。黃偉哲親自上陣推廣，強調所有芒果均由台南產地新鮮直送，品質保證，成功炒熱現場買氣。

此次海外行銷活動不僅有助強化台南芒果品牌形象，也促進台馬農業與經貿交流。市府表示，未來將持續耕耘國際市場，拓展更多通路與合作對象，讓台南農產走得更遠、賣得更好，並累積更多寶貴經驗，打造農業外銷新典範。

吉隆坡台灣貿易中心經理張書凱、馬來西亞台灣商會聯合總會柔佛台灣商會財務長蔡文祺等人今天也到場支持，共同見證台南芒果甜蜜出擊的國際成果。