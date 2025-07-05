快訊

豐原5口命案…疑團購主建議王家典當房屋 警傳喚當舖老闆到案

丹娜絲進逼最快今晚20:30發布陸警 颱風中心恐最靠近這縣市

丹娜絲颱風還沒登陸…嘉義縣豪雨釀災 橋驚見坍方破洞

聽新聞
0:00 / 0:00

台南芒果再登馬國超市 黃偉哲吉隆坡行銷快閃返台防颱

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲熱情行銷向現場民眾介紹台南芒果。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲熱情行銷向現場民眾介紹台南芒果。圖／台南市政府提供

台南芒果香甜滋味再度征服馬來西亞市場。台南市長黃偉哲今天現身吉隆坡，連續兩年與當地大型連鎖超市攜手合作，推廣台南新鮮直送的芒果，成功掀起一波「瘋芒熱」。

黃偉哲農產行銷出訪行程，在丹娜絲颱風逐漸逼近台灣下，也緊急調整為快閃行動，活動行程結束後旋即迅速返台，以親自掌握防災應變狀況，確保市政運作及市民安全不受影響。

黃偉哲表示，去年首度進軍馬來西亞市場，即選擇與當地大型連鎖超市攜手合作，將台南的愛文、西施與金煌三大芒果品種介紹給大馬消費者，獲得熱烈回響，銷售成績亮眼，今年再次帶來高品質的台南芒果繼續甜蜜出擊。

他強調，馬來西亞市場競爭激烈，各國芒果齊聚，但台南芒果以其獨特香氣、飽滿果肉與甜美口感脫穎而出，深受當地消費者青睞，足見品質毫不遜色。

駐馬來西亞代表葉非比到場力挺表示，黃市長連續兩年親自出訪推廣台南芒果，成果斐然；不僅在大馬受到歡迎，也吸引來自其他國家的外籍民眾前來選購。葉非比更透露自己母親就是台南人，對這座充滿古城氣息與美食魅力的城市有著深厚情感，歡迎馬來西亞民眾未來能親自到台南體驗在地風情。

記者會現場更以金箔製作芒果蛋糕，結合當地熱賣飲品「芒果抹茶牛奶」進行創意展演，吸引大批消費者圍觀。黃偉哲親自上陣推廣，強調所有芒果均由台南產地新鮮直送，品質保證，成功炒熱現場買氣。

此次海外行銷活動不僅有助強化台南芒果品牌形象，也促進台馬農業與經貿交流。市府表示，未來將持續耕耘國際市場，拓展更多通路與合作對象，讓台南農產走得更遠、賣得更好，並累積更多寶貴經驗，打造農業外銷新典範。

吉隆坡台灣貿易中心經理張書凱、馬來西亞台灣商會聯合總會柔佛台灣商會財務長蔡文祺等人今天也到場支持，共同見證台南芒果甜蜜出擊的國際成果。

台南市長黃偉哲熱情行銷向現場民眾介紹台南芒果。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲熱情行銷向現場民眾介紹台南芒果。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲熱情行銷向現場民眾介紹台南芒果。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲熱情行銷向現場民眾介紹台南芒果。圖／台南市政府提供
駐馬來西亞大使葉非比大使到場支持。圖／台南市政府提供
駐馬來西亞大使葉非比大使到場支持。圖／台南市政府提供
馬來西亞大型連鎖超市上架台南芒果，民眾搶購。圖／南市政府提供
馬來西亞大型連鎖超市上架台南芒果，民眾搶購。圖／南市政府提供
台南市長黃偉哲熱情行銷向現場民眾介紹台南芒果。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲熱情行銷向現場民眾介紹台南芒果。圖／台南市政府提供
駐馬來西亞大使葉非比大使到場支持。圖／台南市政府提供
駐馬來西亞大使葉非比大使到場支持。圖／台南市政府提供

芒果 馬來西亞

延伸閱讀

黃偉哲令全面清查公務車、特別費使用 加強控管防弊

影／暑假來臨台南市啟動青春專案 黃偉哲率警全市擴大臨檢

與男友同遊台南竟遭丟包！女搭乘這種車返家 意外釣出黃偉哲留言安慰

台南夜市吉祥物「夜奇鴨」出道 黃偉哲掀夜市觀光熱潮

相關新聞

淹怕了！台南補助裝設防水閘門申請踴躍 預算已用光？市府說明

去年凱米颱風重創台南大新營地區，造成嚴重淹水，市府今年針對災區推出防水閘門補助專案，編列350萬元經費，但補助開跑至今已...

丹娜絲暴雨3千觀眾仍爆滿！台塑邀明華園演活了「八仙傳奇」

台塑推廣台灣優質文化，每年邀請國際級的明華園總團下鄉雲林演出，今年選擇在國內張李莫千歲祖廟的台西鄉五條港安西府廟埕演出，...

台南芒果再登馬國超市 黃偉哲吉隆坡行銷快閃返台防颱

台南芒果香甜滋味再度征服馬來西亞市場。台南市長黃偉哲今天現身吉隆坡，連續兩年與當地大型連鎖超市攜手合作，推廣台南新鮮直送...

高雄浪犬海中咬死翁 嘉縣首創AI智能精準捕犬系統提升效能

高雄發生浪犬海中咬死老翁慘劇，用誘捕籠與人力捕捉效果不彰。嘉縣家畜疾病防治所去年與雲科大合作，打造智能捕犬系統，透過無人...

嘉市美術館附近出現自助無人情趣商店 民眾憂青少年趁隙進入

嘉義市近年24小時無人自助店鋪蓬勃發展，繼自助洗衣店、韓式泡麵販售機、蝦皮取貨機等陸續設點，近日又出現1間24小時無人情...

免費台江濕地七股黑面琵鷺英語導覽半日遊程 開放報名

台江國家公園管理處推廣雙語導覽及濕地生態教育，宣布26日上午、8月9日下午舉辦「英語導覽半日體驗活動」，邀請民眾走入七股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。