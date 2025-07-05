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淹怕了！台南補助裝設防水閘門申請踴躍 預算已用光？市府說明

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市水利局針對凱米颱風淹水逾20公分住戶，補助建置防水閘門（板）。圖／台南市水利局提供
台南市水利局針對凱米颱風淹水逾20公分住戶，補助建置防水閘門（板）。圖／台南市水利局提供

去年凱米颱風重創台南大新營地區，造成嚴重淹水，市府今年針對災區推出防水閘門補助專案，編列350萬元經費，但補助開跑至今已湧入200戶申請，議員指預算不足支付，要求市府盡速補足經費；市府說明今年經費若用罄將延到明年度補助。

市府水利局公告「114年度鼓勵建置防水閘門（板）專案補助計畫」，針對凱米颱風期間曾出現20公分以上淹水紀錄且為合法建物者優先補助，每戶最多可申請兩處，材料限用鋁合金或不鏽鋼，補助金額依實際寬度與高度核算。申請者須備妥申請書、估價單及施工前後照片等文件，向當地區公所提出申請，經核定後始可施作，完工驗收合格即可請領補助。

補助申請自5月8日開跑至10月31日截止，或至經費用罄為止，但目前已有200戶完成申請，市議員蔡育輝直言，專案預算過少、申請踴躍，許多民眾無法獲得補助，且申請規定須於期限內完工，讓民眾與業者憂心趕不及施工，補助恐落空。

議員王宣貿也說，凱米颱風受災戶逾5000戶，早已警示市府預算不足，市府應盡速補足預算，確保有需求的住戶都能及時裝設防水設施，提升整體防災能力。

對此，水利局長邱忠川回應，目前已受理約200戶申請，預算如有不足，將移列至明年度補助。邱強調，如同政府推動的家電節能補助，民眾如有需要應先行裝設，市府將視財政狀況全力籌措經費，持續協助民眾提升防災韌性。

市府指出，中央國土署近年不再補助水閘門設置，市府需自籌預算，而今年一般補助款較去年減少達51.8億元，治水經費也很吃緊。民眾可至水利局網站查詢申請資訊，或洽各區公所與水利局綜合企劃科。

凱米颱風 水利局 淹水 補助款 議員

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