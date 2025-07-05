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丹娜絲暴雨3千觀眾仍爆滿！台塑邀明華園演活了「八仙傳奇」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台塑邀請明華園總團下鄉演出「八仙傳奇」，遇上丹娜絲颱風帶來雨勢，但仍澆不息觀眾熱情，風雨無阻全場爆滿。記者蔡維斌／翻攝
台塑邀請明華園總團下鄉演出「八仙傳奇」，遇上丹娜絲颱風帶來雨勢，但仍澆不息觀眾熱情，風雨無阻全場爆滿。記者蔡維斌／翻攝

台塑推廣台灣優質文化，每年邀請國際級的明華園總團下鄉雲林演出，今年選擇在國內張李莫千歲祖廟的台西鄉五條港安西府廟埕演出，昨天下午起丹娜絲颱風帶來的環流，雨勢滂沱，一度面臨取消，但大雨澆不息觀眾熱情，3千名觀眾座無虛席，或撐傘或雨衣，當晚間「八仙傳奇」戲碼開演後不久，雨勢竟神奇地變小變停，不少人直稱真的演活了八仙傳奇。

台塑邀請台灣國寶級歌仔戲明華園戲劇總團下鄉演出，今年邁入第15年，每年推出不同的戲碼，深受觀眾喜愛和好評，幾乎場場爆滿，今年在台西鄉五條港安西府廟前大廣場演出，盡管丹娜絲颱風帶來的雨勢不斷，但仍吸引3千名鄉親風雨無阻趕來看戲，座無虛席，展現明華園的超強魅力。

台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑指出，台塑企業2011年起與明華園攜手合作，推廣最具台灣地方戲曲文化的歌仔戲，至今已邁入第15個年頭，為雲林沿海鄉親帶來一場又一場精彩的文化饗宴，喚起下一代對本土文化的興趣，重新認同戲曲文化傳承的魅力。

昨天下午戲尚未開演，仍有不少明華園超級粉絲，撐傘雨衣來等候，「不演實對不觀眾」眼看雨勢未停，台下仍有熱情觀眾，最後決定「照演不誤」，當「八仙傳奇」戲碼鑼鼓響起不久，雨漸變小，人也變多，開演約10分鐘雨竟停了，台下來了約3千名觀眾。

「風雨趕不走熱情觀眾！」在場的來賓穿雨衣上台向觀眾致意，一場台灣野台戲的精神全展現，觀眾說，鄉下難得能觀賞到國際級頂尖的戲碼，感謝台塑企業每年邀明華園下鄉演出，讓大家深深感受到優質的廟口文化再現，傳統文化得以完美結合，喚起不分年齡層的文化記憶，他們每年都來「追劇」風雨無阻，即便下雨也照來不誤。

昨晚演出的劇目是「八仙傳奇」，一場風雨中的戲，開演後不久竟「變好天」，觀眾和來賓都嘖嘖稱奇，直說這場戲也演出了傳奇。

台塑邀請明華園總團下鄉演出「八仙傳奇」，遇上丹娜絲颱風帶來雨勢，但仍澆不息觀眾熱情，風雨無阻全場爆滿。記者蔡維斌／翻攝
台塑邀請明華園總團下鄉演出「八仙傳奇」，遇上丹娜絲颱風帶來雨勢，但仍澆不息觀眾熱情，風雨無阻全場爆滿。記者蔡維斌／翻攝
台塑邀請明華園總團下鄉演出「八仙傳奇」，遇上丹娜絲颱風帶來雨勢，但仍澆不息觀眾熱情全場爆滿，主辦單位穿雨衣上台和全體演員向風雨無阻的觀眾致意。記者蔡維斌／翻攝
台塑邀請明華園總團下鄉演出「八仙傳奇」，遇上丹娜絲颱風帶來雨勢，但仍澆不息觀眾熱情全場爆滿，主辦單位穿雨衣上台和全體演員向風雨無阻的觀眾致意。記者蔡維斌／翻攝
台塑邀請明華園總團下鄉演出「八仙傳奇」，遇上丹娜絲颱風帶來雨勢，但仍澆不息觀眾熱情全場爆滿，主辦單位穿雨衣上台向風雨無阻的觀眾致意。記者蔡維斌／翻攝
台塑邀請明華園總團下鄉演出「八仙傳奇」，遇上丹娜絲颱風帶來雨勢，但仍澆不息觀眾熱情全場爆滿，主辦單位穿雨衣上台向風雨無阻的觀眾致意。記者蔡維斌／翻攝

八仙 明華園 觀眾

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