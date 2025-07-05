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高雄浪犬海中咬死翁 嘉縣首創AI智能精準捕犬系統提升效能

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣家畜疾病防治所與雲科大合作，打造智能捕犬系統，透過無人機及高空AI監測犬隻移動，打造首座智能捕犬圍籬，科技精準捕捉成效佳，效能提高3成，保障捕捉人員安全。圖／嘉縣家畜疾病防治所提供
嘉縣家畜疾病防治所與雲科大合作，打造智能捕犬系統，透過無人機及高空AI監測犬隻移動，打造首座智能捕犬圍籬，科技精準捕捉成效佳，效能提高3成，保障捕捉人員安全。圖／嘉縣家畜疾病防治所提供

高雄發生浪犬海中咬死老翁慘劇，用誘捕籠與人力捕捉效果不彰。嘉縣家畜疾病防治所去年與雲科大合作，打造智能捕犬系統，透過無人機及高空AI監測犬隻移動，打造首座智能捕犬圍籬，科技精準捕捉成效佳，效能提高3成，保障捕捉人員安全，角逐今年國家農業科學獎團隊獎項。

家畜防治所長林珮如說，嘉縣捕犬環境複雜，浪犬藏身草叢、樹林或廣闊魚塭，每當看到動保管制隊車輛出現，就會跑來凶狠追車，停車要下去補狗時，浪犬又會一哄而散，還曾有浪犬圍捕時亂竄，造成管制隊員在摔車，不慎摔斷手。

為減少意外風險，雲科大電機工程系教授陳靜茹帶領團隊，協助打造「智能捕犬系統」，導入AIoT智慧聯網技術，透過無人機及高空AI監測犬隻移動，隊員可掌握狗群方向，精準捕抓並麻醉犬隻，避免以往追捕困擾，在布袋鎮打造全台首座智能捕犬圍籬，成效佳，今年擴大辦理。

圍籬捕抓後涉及後續犬隻載運捕捉與絕育、醫療，由家畜所管制隊與獸醫師醫療團成立專屬團隊，採短期間大量誘捕絕育方式進行區域處置，熱區處置率達80%即轉移圍籬至下一熱區。另由動物保護稽查員進行該區域家戶飼主責任訪查。

陳靜茹指出，傳統捕犬圍籬需人員守候，等待犬隻進入後再手動關門，但流浪犬對人類氣味高度敏感，往往避開；新系統整合紅外線、超音波感測器及攝影鏡頭，能即時監測犬隻進入圍籬情況，透過LINE回傳現場狀況，隊員可以遠端操作籠門，降低漏抓或誤抓風險。

「智慧圍籬系統」在嘉縣進行實地驗證與不斷測試，成果顯示，系統創下短短9天捕捉12隻問題犬隻紀錄，有效節省人力，研發成果證明透過科技導入，能實質提升政府施政效能，為遊蕩動物管理提供可複製、高效且人道創新解決方案。

嘉縣家畜疾病防治所與雲科大合作，打造智能捕犬系統，透過無人機及高空AI監測犬隻移動，打造首座智能捕犬圍籬，科技精準捕捉成效佳，效能提高3成，保障捕捉人員安全。圖／嘉縣家畜疾病防治所提供
嘉縣家畜疾病防治所與雲科大合作，打造智能捕犬系統，透過無人機及高空AI監測犬隻移動，打造首座智能捕犬圍籬，科技精準捕捉成效佳，效能提高3成，保障捕捉人員安全。圖／嘉縣家畜疾病防治所提供
嘉縣家畜疾病防治所與雲科大合作，打造智能捕犬系統，透過無人機及高空AI監測犬隻移動，打造首座智能捕犬圍籬，科技精準捕捉成效佳，效能提高3成，保障捕捉人員安全。圖／嘉縣家畜疾病防治所提供
嘉縣家畜疾病防治所與雲科大合作，打造智能捕犬系統，透過無人機及高空AI監測犬隻移動，打造首座智能捕犬圍籬，科技精準捕捉成效佳，效能提高3成，保障捕捉人員安全。圖／嘉縣家畜疾病防治所提供
嘉縣家畜疾病防治所與雲科大合作，打造智能捕犬系統，透過無人機及高空AI監測犬隻移動，打造首座智能捕犬圍籬，科技精準捕捉成效佳，效能提高3成，保障捕捉人員安全。圖／嘉縣家畜疾病防治所提供
嘉縣家畜疾病防治所與雲科大合作，打造智能捕犬系統，透過無人機及高空AI監測犬隻移動，打造首座智能捕犬圍籬，科技精準捕捉成效佳，效能提高3成，保障捕捉人員安全。圖／嘉縣家畜疾病防治所提供
嘉縣家畜疾病防治所與雲科大合作，打造智能捕犬系統，透過無人機及高空AI監測犬隻移動，打造首座智能捕犬圍籬，科技精準捕捉成效佳，效能提高3成，保障捕捉人員安全。圖／嘉縣家畜疾病防治所提供
嘉縣家畜疾病防治所與雲科大合作，打造智能捕犬系統，透過無人機及高空AI監測犬隻移動，打造首座智能捕犬圍籬，科技精準捕捉成效佳，效能提高3成，保障捕捉人員安全。圖／嘉縣家畜疾病防治所提供

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