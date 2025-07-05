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嘉市美術館附近出現自助無人情趣商店 民眾憂青少年趁隙進入

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
24小時自助無人情趣商店出現嘉市美術館附近， 引起民眾熱議。記者魯永明／攝影
24小時自助無人情趣商店出現嘉市美術館附近， 引起民眾熱議。記者魯永明／攝影

嘉義市近年24小時無人自助店鋪蓬勃發展，繼自助洗衣店、韓式泡麵販售機、蝦皮取貨機等陸續設點，近日又出現1間24小時無人情趣商品販售店，引起民眾熱議。該店位在嘉市立美術館附近，吸引不少路人關注，也引發對兒少進出安全的擔憂。

民眾查看該店採用全自助投幣或掃碼購物方式，無人員駐點，販售內容包括助性按摩棒、情趣按摩油、女體矽膠製品等成人用品。業者在出入口明確張貼「禁止18歲以下進入」等警語，門口未設透明玻璃，無法從外觀直接看到商品內容，維持隱私與管理措施。

因地點鄰近市立美術館、嘉創園區等藝文區，來往遊客眾多，不少家長擔憂無人看管，恐有好奇青少年趁隙進入，甚至可能接觸不適齡內容。張姓市民說，「平常帶孩子去美術館參觀，沒想到附近竟開這種店，雖然合法，還是讓人覺得不太合適。」

針對民眾疑慮，市警局、衛生局、社會處等相關單位前往現場稽查。警方表示，該店與鄰近學校直線距離超過200公尺，未違反兒童及少年福利與權益保障法；現場商品未查獲猥褻或違反風化相關法令，也未涉及食品、藥品法規違規，屬合法經營。

衛生局也指出，業者販售的多為按摩器具及矽膠玩具類，若無宣稱醫療療效，無需申請醫療器材許可，現場無違法標示或疑似非法藥物情形，因此難以依法限制其設點或營業時間。

社會處呼籲業者應強化出入口監視系統與年齡辨識機制，並設立更多警示標語，提醒未成年切勿進入。多位家長說，在法規未明訂下，這類無人情趣商品店處於「合法敏感灰色地帶」，民眾觀感與兒少保護間如何取得平衡，考驗地方政府智慧與作為。

24小時自助無人情趣商店出現嘉市美術館附近， 引起民眾熱議。記者魯永明／攝影
24小時自助無人情趣商店出現嘉市美術館附近， 引起民眾熱議。記者魯永明／攝影
24小時自助無人情趣商店出現嘉市美術館附近， 引起民眾熱議。記者魯永明／攝影
24小時自助無人情趣商店出現嘉市美術館附近， 引起民眾熱議。記者魯永明／攝影
24小時自助無人情趣商店出現嘉市美術館附近， 引起民眾熱議。記者魯永明／攝影
24小時自助無人情趣商店出現嘉市美術館附近， 引起民眾熱議。記者魯永明／攝影
24小時自助無人情趣商店出現嘉市美術館附近， 引起民眾熱議。記者魯永明／攝影
24小時自助無人情趣商店出現嘉市美術館附近， 引起民眾熱議。記者魯永明／攝影

嘉義 未成年 美術館 衛生局

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