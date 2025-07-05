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免費台江濕地七股黑面琵鷺英語導覽半日遊程 開放報名

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
免費台江濕地七股黑面琵鷺英語導覽半日遊程 開放報名。圖／台江處提供
免費台江濕地七股黑面琵鷺英語導覽半日遊程 開放報名。圖／台江處提供

台江國家公園管理處推廣雙語導覽及濕地生態教育，宣布26日上午、8月9日下午舉辦「英語導覽半日體驗活動」，邀請民眾走入七股濕地、認識黑面琵鷺，並以「特色DIY體驗台江的自然之美」。活動免費，每場限額30人，即日開放報名，歡迎外籍與對英語導覽有興趣民眾參與、年齡限國小以上。

台江處表示，這次英語導覽遊程也列入國發會「雙語元素融入國家公園計畫」，行程包含參觀黑面琵鷺展示館、七股賞鳥亭賞鳥實地導覽、動手製作蚵殼風鈴等內容，並提供參加者台味餐盒，讓民眾在半天內輕鬆感受台江濕地生態的豐富與魅力。

台江處期望藉實地活動，推動黑面琵鷺及台江濕地保育國際化，實現自然生態與文化傳承的雙語溝通目標。報名網址：https://forms.gle/NkefWq5tDyB4nQ9S7，也可到「內政部國家公園署台江國家公園管理處」facebook粉絲團按讚追蹤，掌握最新活動訊息，相關問題可洽解說教育科06-2842600轉1508洪小姐

台江 國家公園 濕地

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