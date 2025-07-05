阿里山公路行動咖啡車飄香30年 「喝完威德再上路」成山友祕密儀式

嘉義縣阿里山公路仁愛橋旁，每逢周休假日總飄著一股熟悉的咖啡香。操持虹吸壺、動作俐落的銀髮老闆杜威德今年70歲，已在阿里山路邊行動咖啡車忙了整整30年，煮好咖啡結交朋友，網友說「咖啡車賣的是內行人喝的虹吸咖啡，不是不好喝，是位置太特別，假日才出現。」

杜威德過去是嘉市鐘錶眼鏡公會理事長，經營民族路「威德眼鏡行」口碑極佳。30年前迷上咖啡風味，毅然結束店面，把興趣化為第二人生。「當時家裡就有間咖啡室，朋友來都說煮得香，我想，何不換個方式分享？」他笑說。

為了保留最初迷人味道，他始終堅持使用費工虹吸式手法煮咖啡：採用阿里山高海拔咖啡豆或進口精品豆，控制水溫時間，讓咖啡細緻油脂沿玻璃喇叭管流回，散發獨特甜花香。「這做法現在店裡都少見，但山上氣溫低，虹吸能把香氣鎖得最足。」

不同於機械式煮咖啡方法，虹吸式手法煮1杯咖啡，要等待3至5分鐘，遊客甘之如飴，因此結交許多品咖啡好友。王姓遊客說，每次攻頂前一定先在仁愛橋停車，「喝一口就覺得旅途被暖進去了。」不少山友甚至相約「喝完威德再上路」，成了祕密儀式。

杜威德20幾歲創業，每年周遊各國旅遊，現已遊玩86國，34歲當嘉義市鐘錶眼鏡公會理事長，歲月催白頭髮，杜威德動作依舊沉穩。孩子各自成家，妻子支持他，他把咖啡車當流動交誼廳，熟客來了先遞手沖，陌生客也被香氣牽住腳步。「我賣的不只是咖啡，還有聊天、還有人情味。」他語氣堅定。