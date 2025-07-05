台南中西區星鑽開發案停擺快2年 古蹟調查下半年出爐

台南中西區民生路濟生醫院舊址為日治時期設立「避病院」，列歷史建築，交通局前年規畫星鑽交通中心啟動招商，地下發現疑似清朝沈葆禎興建「永固金城」遺構，是少見2處遺跡重疊，全案暫停並進行文史調查。

議員沈震東指該區位居精華地段，因文化資產導致整區發展停滯，周邊兒童遊戲場與溜冰場破敗卻不能整修，嚴重影響市容，建議針對不同區域分階段推動，加速當地開發。

沈震東表示，濟生醫院周邊促參招商案，因發現疑似永固金城遺構導致整區發展停滯，連帶附近附屬兒童遊戲場與溜冰場破敗不能整修，嚴重影響市容，市府可採「分進合擊」方式分階段推動開發，盡速讓公共空間回復功能，同時兼顧歷史文化資產保存與都市發展需求。

市府說，星鑽交通中心占地約1.12公頃，位於民生路2段近中華西路2段路口，目前為臨時平面停車場，考量周邊鄰近運河星鑽特區，也是進入安平門戶，可作為市中心和安平區交通樞紐，原規畫整體規畫打造滿足停車、公共運輸等需求交通中心，待文史調查告一段落，再討論日後開發方向。

「星鑽交通中心」基地經委請考古中心用透地雷達和試挖掘調查，發現下方有日本時代濟生醫院遺構及疑似清代遺構，完整調查報告將在下半年完成，近期將會同步就現階段研究成果討論適合的開發方案。

基地原為濟生醫院，前身是1910年代因應鼠疫設置「台南避病院」，專收法定傳染病患，1924年改稱濟生醫院，後又成立814空軍醫院與市府交通隊使用，2009年交通隊遷出後閒置多年，現存1棟建物，保有十字走廊空間配置、偶柱式木屋架及日式雨淋板等建築特色，2021年登錄為歷史建築。