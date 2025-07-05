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台南中西區星鑽開發案停擺快2年 古蹟調查下半年出爐

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市中西區民生路與中華西路口的濟生醫院舊址下發現疑似清朝永固金城遺構。記者吳淑玲／攝影
台南市中西區民生路與中華西路口的濟生醫院舊址下發現疑似清朝永固金城遺構。記者吳淑玲／攝影

台南中西區民生路濟生醫院舊址為日治時期設立「避病院」，列歷史建築，交通局前年規畫星鑽交通中心啟動招商，地下發現疑似清朝沈葆禎興建「永固金城」遺構，是少見2處遺跡重疊，全案暫停並進行文史調查。

議員沈震東指該區位居精華地段，因文化資產導致整區發展停滯，周邊兒童遊戲場與溜冰場破敗卻不能整修，嚴重影響市容，建議針對不同區域分階段推動，加速當地開發。

沈震東表示，濟生醫院周邊促參招商案，因發現疑似永固金城遺構導致整區發展停滯，連帶附近附屬兒童遊戲場與溜冰場破敗不能整修，嚴重影響市容，市府可採「分進合擊」方式分階段推動開發，盡速讓公共空間回復功能，同時兼顧歷史文化資產保存與都市發展需求。

市府說，星鑽交通中心占地約1.12公頃，位於民生路2段近中華西路2段路口，目前為臨時平面停車場，考量周邊鄰近運河星鑽特區，也是進入安平門戶，可作為市中心和安平區交通樞紐，原規畫整體規畫打造滿足停車、公共運輸等需求交通中心，待文史調查告一段落，再討論日後開發方向。

「星鑽交通中心」基地經委請考古中心用透地雷達和試挖掘調查，發現下方有日本時代濟生醫院遺構及疑似清代遺構，完整調查報告將在下半年完成，近期將會同步就現階段研究成果討論適合的開發方案。

基地原為濟生醫院，前身是1910年代因應鼠疫設置「台南避病院」，專收法定傳染病患，1924年改稱濟生醫院，後又成立814空軍醫院與市府交通隊使用，2009年交通隊遷出後閒置多年，現存1棟建物，保有十字走廊空間配置、偶柱式木屋架及日式雨淋板等建築特色，2021年登錄為歷史建築。

古蹟 台南 日治時期 歷史建築

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