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台南促參績效奪特優獎 「小巨蛋案」7月底公告

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南推動促參公共建設業務獲特優及獎勵金1700萬元，市府秘書長方進呈（左）和財稅局是李建賢（右）代表領獎。圖／台南市政府提供
台南推動促參公共建設業務獲特優及獎勵金1700萬元，市府秘書長方進呈（左）和財稅局是李建賢（右）代表領獎。圖／台南市政府提供

台南市促參績效再創佳績，財政部今天在南港展覽館二館舉行全國招商大會，台南市政府獲頒「促參業務考核特優獎」，並獲1700萬元獎勵金，肯定市府近年積極引進民間資金參與公共建設的成果。

市府秘書長方進呈代表受獎，現場並推介12件招商案，預估總投資金額上看400億元，吸引各界關注。

方進呈表示，自2011年台南市每年均成功引進逾百億元民間投資，今年上半年已完成6件簽約案，投資金額達92億元。其中，南區鹽埕段國有地開發案將興建長照機構，預計2028年完工，將提供93床住宿式長照服務與日間照護、復健、居家照護等多元服務，是市府推動高齡友善城市的具體展現。

另一指標案為北區大銃段觀光藝文商業專用區開發，預計投資73億元，採設定地上權方式開發，將打造超過1萬平方公尺的藝文展演空間，未來與鄰近的321巷藝術聚落形成互補，擴展市區文化生態圈。

台南市財稅局長李建賢指出，東區南台南副都心因鐵路地下化後將設立新車站，區域發展潛力看好，市府同步推動兩大招商案：「東區商四促參案」及「小巨蛋BOT案」。其中「商四案」已於5月27日至7月25日公告招商，滿足未來生活與消費需求；「小巨蛋案」則規畫2萬席大型室內體育館與多元育樂空間，預定7月下旬公告。

為滿足市民在交通、藝文、休閒等多元需求，市府陸續推出永康東橋停車場、南門勞工育樂中心、資源回收細分類廠、喜樹灣裡觀光特區、柳營科工暨環保園區，以及5案全民運動館等促參案，盼藉由民間資源與創意，打造全方位宜居城市。

市府強調，在財政資源有限情況下，透過促參機制引進資金，除有效減輕財政負擔，也能增加稅收與就業機會，更重要的是提升公共服務品質，落實市民對美好生活的期待。

台南

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