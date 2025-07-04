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嘉義市促參招商三冠王 黃敏惠獲卓榮泰頒獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
財政部下午舉辦「促參招商大會暨頒獎典禮」，嘉市府去年招商囊括促參、民間參與招商卓越獎及招商特別獎共3獎，獲頒獎勵金5216萬元。市長黃敏惠出席典禮，從行政院長卓榮泰手中接下獎項。圖／嘉市府提供
財政部下午舉辦「促參招商大會暨頒獎典禮」，嘉市府去年招商囊括促參、民間參與招商卓越獎及招商特別獎共3獎，獲頒獎勵金5216萬元。市長黃敏惠出席典禮，從行政院長卓榮泰手中接下獎項。圖／嘉市府提供

財政部下午舉辦「促參招商大會暨頒獎典禮」，嘉市府去年招商囊括促參、民間參與招商卓越獎及招商特別獎共3獎，促參簽約民間投資70億元，地方政府第1名，獲頒獎勵金5216萬元。市長黃敏惠出席典禮，從行政院長卓榮泰手中接下獎項，這也是卓榮泰立法院針對嘉義輕軌答詢內容錯誤後，與黃敏惠首次同台。

黃敏惠說，嘉市今年度將再推出文教設施BOT案等5案，以及民族國小第2期都市更新案，展現嘉市活絡招商動能，期待吸引投資金額再創新高。黃敏惠從卓榮泰手中接下特別獎，獲頒5216萬元獎勵金，僅次於六都之一高雄市。

黃敏惠領獎後受訪，呼籲中央加速推動高鐵嘉義站聯外輕軌建設。這條連接高鐵與台鐵、縣市跨域關鍵路網，攸關嘉縣市整體交通發展，更是大南方新矽谷計畫重要命脈。一旦完成，未來不論是市民或外地旅客，都能從高鐵轉乘輕軌直通阿里山，串聯嘉義山海平原的觀光資源，相信對經濟、觀光都會更加有助益。

黃敏惠在嘉市攤位向財政部長莊翠雲介紹，嘉市再推出3項具潛力的合作案源。包含「嘉市文中九學校用地BOT案」、「嘉市長青綜合服務中心ROT案」及「嘉市身心障礙綜合園區－再耕園ROT案」。莊翠雲讚賞提到促參成果反應縣市首長重視程度，嘉市能獲得多項獎項，不僅難能可貴，反應市長對經濟發展的努力。

財政部下午舉辦「促參招商大會暨頒獎典禮」，嘉市府去年招商囊括促參、民間參與招商卓越獎及招商特別獎共3獎，獲頒獎勵金5216萬元。市長黃敏惠出席典禮，從行政院長卓榮泰手中接下獎項。圖／嘉市府提供
財政部下午舉辦「促參招商大會暨頒獎典禮」，嘉市府去年招商囊括促參、民間參與招商卓越獎及招商特別獎共3獎，獲頒獎勵金5216萬元。市長黃敏惠出席典禮，從行政院長卓榮泰手中接下獎項。圖／嘉市府提供
財政部下午舉辦「促參招商大會暨頒獎典禮」，嘉市府去年招商囊括促參、民間參與招商卓越獎及招商特別獎共3獎，獲頒獎勵金5216萬元。市長黃敏惠出席典禮，從行政院長卓榮泰手中接下獎項，圖／嘉市府提供
財政部下午舉辦「促參招商大會暨頒獎典禮」，嘉市府去年招商囊括促參、民間參與招商卓越獎及招商特別獎共3獎，獲頒獎勵金5216萬元。市長黃敏惠出席典禮，從行政院長卓榮泰手中接下獎項，圖／嘉市府提供
財政部下午舉辦「促參招商大會暨頒獎典禮」，嘉市府去年招商囊括促參、民間參與招商卓越獎及招商特別獎共3獎，獲頒獎勵金5216萬元。市長黃敏惠率市府團隊出席典禮受獎。圖／嘉市府提供
財政部下午舉辦「促參招商大會暨頒獎典禮」，嘉市府去年招商囊括促參、民間參與招商卓越獎及招商特別獎共3獎，獲頒獎勵金5216萬元。市長黃敏惠率市府團隊出席典禮受獎。圖／嘉市府提供
財政部下午舉辦「促參招商大會暨頒獎典禮」，嘉市府去年招商囊括促參、民間參與招商卓越獎及招商特別獎共3獎，獲頒獎勵金5216萬元。市長黃敏惠出席典禮，從行政院長卓榮泰手中接下獎項。圖／嘉市府提供
財政部下午舉辦「促參招商大會暨頒獎典禮」，嘉市府去年招商囊括促參、民間參與招商卓越獎及招商特別獎共3獎，獲頒獎勵金5216萬元。市長黃敏惠出席典禮，從行政院長卓榮泰手中接下獎項。圖／嘉市府提供
財政部下午舉辦「促參招商大會暨頒獎典禮」，嘉市府去年招商囊括促參、民間參與招商卓越獎及招商特別獎共3獎，獲頒獎勵金5216萬元。市長黃敏惠率市府團隊出席典禮受獎，圖／嘉市府提供
財政部下午舉辦「促參招商大會暨頒獎典禮」，嘉市府去年招商囊括促參、民間參與招商卓越獎及招商特別獎共3獎，獲頒獎勵金5216萬元。市長黃敏惠率市府團隊出席典禮受獎，圖／嘉市府提供
財政部下午舉辦「促參招商大會暨頒獎典禮」，嘉市府去年招商囊括促參、民間參與招商卓越獎及招商特別獎共3獎，獲頒獎勵金5216萬元。市長黃敏惠出席典禮，從行政院長卓榮泰手中接下獎項。圖／嘉市府提供
財政部下午舉辦「促參招商大會暨頒獎典禮」，嘉市府去年招商囊括促參、民間參與招商卓越獎及招商特別獎共3獎，獲頒獎勵金5216萬元。市長黃敏惠出席典禮，從行政院長卓榮泰手中接下獎項。圖／嘉市府提供

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