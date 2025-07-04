嘉義山區天氣不穩定 阿里山林鐵列車5日至8日全線預警性停駛

受到熱帶性低氣壓影響，中央氣象署預估最快明日發展為颱風，將陸續發布海上及陸上颱風警報，最快要到7日才有機會解除。為維護山區列車與遊客安全，阿里山林業鐵路今宣布，7月5日至8日全線預警性停駛，後續視颱風動向及路線巡檢結果，再另行公告復駛時間。

嘉義氣象站最新資料，竹崎鄉3小時累積雨量達145毫米，已達豪雨標準，竹崎鄉竹崎氣象站、大埔鄉菜瓜坪氣象站1小時內出現超過50毫米短時強降雨，竹崎鄉文峰遊客中心氣象站、樟腦寮氣象站也出現超過40毫米強降雨，山區土石鬆動風險升高。

阿里山林鐵及文資處表示，嘉義山區出現間歇性大雨，林鐵路線以山區路段為主，為避免突發性坍方或落石威脅行車安全，7月5日至8日決定採取預警性停駛措施，後續視颱風動向及路線巡檢結果，再另行公告復駛時間，呼籲民眾留意自身安全，減少不必要移動。

阿里山林鐵及文資處指出，已訂票旅客不必擔心，乘客可於乘車日起一年內，持車票到林鐵各車站或全台統一超商IBON機台辦理全額退票作業，檜意森活村、阿里山林業村將配合嘉義市政府停止上班上課的公告，於颱風警報期間休園，提醒遊客留意林鐵官網訊息。

嘉義縣政府提醒，竹崎站3小時雨量達145毫米，淹水一級警戒，如持續降雨，易淹水村里及道路可能會發生積淹水，包括灣橋村、沙坑村、金獅村、獅埜村、緞繻村、義仁村、鹿滿村、復金村、紫雲村、內埔村及台三線路段，請低窪地區及道路防範積淹水並即時通報。