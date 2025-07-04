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希爾頓酒店進駐台南？南市府：擇期正式對外公布

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
原大億麗緻酒店。圖／本報資料照片
原大億麗緻酒店。圖／本報資料照片

近期外傳希爾頓酒店即將進駐台南，南市觀旅局表示，自大億麗緻2020年熄燈後，市府積極招商引資，持續與國內外優質業者、潛在投資者洽談進駐台南，目前已和福泰集團進行到一定階段，刻正協助完備旅館申設程序，將擇期正式對外公布，預計於2026年第一季正式營運。

福泰集團則表示，進駐品牌以申請設立旅館時的正式名稱為準，目前飯店內部整修工程正如火如荼進行中。有關進駐相關事宜，包含品牌、經營管理定位、投資營運資訊等等相關資訊，目前尚未正式對外宣布。

福泰集團指出，可正式公布時，將第一時間通知市府，由台南市政府與集團召開記者會正式對外說明。

台南市長黃偉哲也表示，新光三越、小西門、中山路商圈是台南重要商業核心，期望帶來國際化嶄新形象，持續促進地方經濟繁榮。

觀旅局指出，市長黃偉哲近年來積極海內外行銷，成效反映在觀光招商成果上，投資者多看好台南觀光市場發展潛力，將持續優化投資環境，吸引更多國內外旅宿品牌進駐台南，強化觀光量能，為城市注入更多活力與發展動能。

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