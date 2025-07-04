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台灣蜂蜜最大產區在台南 「國產龍眼蜂蜜評鑑」結果揭曉

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
評審委員品評蜂蜜香氣及風味。圖／台南市政府農業局提供
評審委員品評蜂蜜香氣及風味。圖／台南市政府農業局提供

台南是台灣蜂蜜最大產區，市府與東山區農會今天舉辦「國產龍眼蜂蜜評鑑」。52名蜂農參賽，歷經初評儀器檢驗及複評感官品評競爭，最終選出16人頒獎表揚。

市長黃偉哲表示，台南龍眼蜂蜜香氣濃郁、風味獨特是一大農業亮點，鼓勵民眾支持選購品質優良的台南蜂蜜，品嘗自然美味，也為蜂農打氣，實際支持永續發展。

農業局長李芳林表示，台南龍眼種植面積3655公頃，全台第一，蜜源充足，養蜂戶數箱數逐年增加，去年產量約366公噸、年產值約8250萬。養蜂戶數、飼養箱數、產量、產都為全台第一，養蜂產業相當興盛。

東山區農會總幹事余淑琴表示，評鑑作業分初審複評兩階段，所有參賽蜂蜜均須通過品質與藥物殘留等嚴格檢驗程序，確保蜂蜜來源單純無添加，食用安全無虞。

評鑑邀請中華蜂產品協會張世揚博士、虎尾科大彭及忠教授、嘉義大學副教授宋一鑫、百大青農蜂農詹承霖、苗栗區農業改良場副研究員徐培修。評分項目澱粉酶活性值（20分）、羥甲基糠醛HMF（10分）、色澤（15分）、香氣（25分）與風味（30分），最後依據總成績選出特等獎與頭等獎，將擇期舉行頒獎儀式。

農業局指出，台南龍眼蜂蜜以獨特花香與穩定品質深受消費者青睞。評鑑不僅鼓勵生產安全優質蜂蜜，也協助拓展銷售管道。蜂蜜飲品是夏季消暑首選，呼籲民眾把握產季，採購評鑑獲獎優質蜂蜜。

評審委員針對蜂蜜色澤評分。圖／台南市政府農業局提供
評審委員針對蜂蜜色澤評分。圖／台南市政府農業局提供
台灣蜂蜜最大產區台南辦「國產龍眼蜂蜜評鑑」結果揭曉。圖／台南市政府農業局提供
台灣蜂蜜最大產區台南辦「國產龍眼蜂蜜評鑑」結果揭曉。圖／台南市政府農業局提供
評審委員品評蜂蜜香氣及風味。圖／台南市政府農業局提供
評審委員品評蜂蜜香氣及風味。圖／台南市政府農業局提供

台南 蜂蜜 農會

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