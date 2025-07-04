快訊

播新聞大罵黃國昌「垃圾到極點」 型男主播遭懲處！公司火速發聲明

為阻升台幣…央行對外資進出將改採「T+1」 今天賣股、明天就匯出資金

不是溺斃身亡！高雄翁海中遭浪犬攻擊「左眼被咬破」 死因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

誠品台南5日首辦24小時不打烊 書店化身夜貓族文化聚點

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
誠品生活台南書店7月5日首度不打烊！限定推出音樂派對、露天電影、深夜咖啡廳等。圖／誠品提供
誠品生活台南書店7月5日首度不打烊！限定推出音樂派對、露天電影、深夜咖啡廳等。圖／誠品提供

誠品生活台南7月5日至6日將首度舉辦「24小時不打烊」書店活動，限定推出音樂派對、露天電影、深夜咖啡廳、晨間講座，以及美食美酒等紅眼歡聚活動不間斷，與讀者一起度過一個充滿台南味的不眠夜。

活動於7月5日傍晚起展開，由台南在地音樂人、未完成樂團主創Peter以現場演奏拉開序幕。晚間11時起，由台南音樂團隊「民生電氣」帶來電子音樂派對，預計將挑戰書店空間既有想像，營造雙層挑高書區內的午夜氛圍。

凌晨1時30分起放映紀錄片舌尖上的禪，邀民眾在書香與影像中體驗飲食與生活哲學。誠品會員於不打烊時段（5日晚上11時至6日上午9時）單筆消費滿800元，可獲得100元電子抵用券，並於7月14日前享有滿千送百、滿三千贈限量開幕紀念提袋優惠（數量有限，送完為止）。

書店旁的「StableNice Coffee Express」活動期間將化身深夜咖啡小酒館，邀請亞洲50大酒吧調酒師設計限定飲品，營造微醺閱讀氛圍。另位於4樓的金色三麥也參與不打烊行列，提供經典蜂蜜啤酒買一送一優惠，並將營業時間延長至凌晨1時。

隔天7月6日上午還有「早餐講座」上午8時至9時邀請定居台南的作家歐陽靖分享生活體悟。從深夜至清晨，接力以講座分享及音樂創作，搭配在地經典小吃，如小南碗粿、魚羊鮮豆及修安扁擔豆花等，邀請讀者沉浸色香味俱全的五感饗宴、感受最道地的台南魅力。

完整活動資訊可至迷誠品官網查詢（https://reurl.cc/GnW1LD）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

誠品生活台南書店7月5日首度不打烊！限定推出音樂派對、露天電影、深夜咖啡廳等。圖／誠品提供
誠品生活台南書店7月5日首度不打烊！限定推出音樂派對、露天電影、深夜咖啡廳等。圖／誠品提供

台南 誠品

延伸閱讀

泰國娘娘認證可以開吃！ 雞湯大叔插旗誠品南西 「泰泰滾雞湯」火鍋全新升級 刮刮卡抽免費泰式按摩

孫淑媚泰國古城化身飆車仔 楊繡惠面露愁容欲跳車保命

金獎影劇場景新北大發現 知名演員化身神秘嘉賓共遊金獎影視小旅行

凱基銀行與誠品合作發行聯名卡 打出天天7%的回饋

相關新聞

台南掘地3尺有古蹟！星鑽交通中心開發案挖到疑似「清朝堡壘」

台南市掘地3尺有古蹟再一例！中西區民生路「濟生醫院」舊址，為日治時期設立的「避病院」，已列入歷史建築，交通局前年規畫「星...

傳說中的濁水溪石虎再現 林保署增設儀器盼找出石虎足跡

雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口生態園區復育成功，不僅鳥類群聚，水利署第4河川分署所設立生態定點監測系統，最近首度在麥寮鄉越堤道...

台南1到4月交通死亡達114人 黃偉哲：全面檢討即時改善

根據交通部最新統計，今年1至4月，台南市交通事故30日內死亡人數偏高，引發市府高度關注，市長黃偉哲責成道安團隊聚焦機車、...

台灣蜂蜜最大產區在台南 「國產龍眼蜂蜜評鑑」結果揭曉

台南是台灣蜂蜜最大產區，市府與東山區農會今天舉辦「國產龍眼蜂蜜評鑑」。52名蜂農參賽，歷經初評儀器檢驗及複評感官品評競爭...

誠品台南5日首辦24小時不打烊 書店化身夜貓族文化聚點

誠品生活台南7月5日至6日將首度舉辦「24小時不打烊」書店活動，限定推出音樂派對、露天電影、深夜咖啡廳、晨間講座，以及美...

中央補助嘉義市總圖書館5億4千萬 總館園區興建跨大步動工期曝

嘉義市圖書館總館園區興建預算高達30億元，市府編預算規畫多年，卡在用地變更及經費，經市長黃敏惠及立委王美惠不斷爭取，奔走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。