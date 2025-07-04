誠品台南5日首辦24小時不打烊 書店化身夜貓族文化聚點

誠品生活台南7月5日至6日將首度舉辦「24小時不打烊」書店活動，限定推出音樂派對、露天電影、深夜咖啡廳、晨間講座，以及美食美酒等紅眼歡聚活動不間斷，與讀者一起度過一個充滿台南味的不眠夜。

活動於7月5日傍晚起展開，由台南在地音樂人、未完成樂團主創Peter以現場演奏拉開序幕。晚間11時起，由台南音樂團隊「民生電氣」帶來電子音樂派對，預計將挑戰書店空間既有想像，營造雙層挑高書區內的午夜氛圍。

凌晨1時30分起放映紀錄片舌尖上的禪，邀民眾在書香與影像中體驗飲食與生活哲學。誠品會員於不打烊時段（5日晚上11時至6日上午9時）單筆消費滿800元，可獲得100元電子抵用券，並於7月14日前享有滿千送百、滿三千贈限量開幕紀念提袋優惠（數量有限，送完為止）。

書店旁的「StableNice Coffee Express」活動期間將化身深夜咖啡小酒館，邀請亞洲50大酒吧調酒師設計限定飲品，營造微醺閱讀氛圍。另位於4樓的金色三麥也參與不打烊行列，提供經典蜂蜜啤酒買一送一優惠，並將營業時間延長至凌晨1時。

隔天7月6日上午還有「早餐講座」上午8時至9時邀請定居台南的作家歐陽靖分享生活體悟。從深夜至清晨，接力以講座分享及音樂創作，搭配在地經典小吃，如小南碗粿、魚羊鮮豆及修安扁擔豆花等，邀請讀者沉浸色香味俱全的五感饗宴、感受最道地的台南魅力。

完整活動資訊可至迷誠品官網查詢（https://reurl.cc/GnW1LD）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康