中央補助嘉義市總圖書館5億4千萬 總館園區興建跨大步動工期曝

嘉義市圖書館總館園區興建預算高達30億元，市府編預算規畫多年，卡在用地變更及經費，經市長黃敏惠及立委王美惠不斷爭取，奔走協調，教育部今天核定補助嘉市圖書總館經費5億4千萬元，文化局接到教育部公文，圖書總館園區興建跨大步，除持續爭取更多補助，計畫明年招標動土興建。

先前市府提報總圖計畫，因中央既有預算分配完畢，補助難度倍增，王美惠得知後，積極與行政院、教育部溝通，促成國發會將此案納入新增公共建設計畫。王美惠多次在立法院委員會及院會質詢，督促國發會與教育部加速審查核定，終於促成補助定案。

王美惠說，推動嘉市圖書總館是她競選政見之一，為實現對市民承諾，回應大家對閱讀環境升級期待，她一路持續奔走協調，獲得時任行政院院長陳建仁及教育部長潘文忠支持，儘管過程艱鉅，面對重重挑戰，但最終成功爭取到中央補助經費。

王美惠感謝市府提案規畫努力，中央與地方協力合作，是本案能夠推動成功的關鍵。王美惠強調，圖書總館不僅是閱讀空間，更是嘉義邁向優質教育城市重要象徵。未來會持續為嘉義爭取更多中央資源，推動教育與文化建設，讓嘉義持續進步。

文化局長謝育哲表示，下午收到總圖書館5億4千萬元核定公文，感謝教育部支持與審核通過，這項競爭性計劃最高補助6億元，在市府積極爭取下爭取到5億4千萬元。市府團隊積極推動總圖園區興建，已啟動建築師競圖作業及招標程序，為新總圖規劃設計選出最佳方案，目前都市計畫變更作業已進入關鍵階段。

總圖園區將以「首座木都知識、嘉義學研究」為主題，致力打造結合科技運用與創新的實驗場域，採複合式規劃，導入智慧科技，並融入嘉義在地木都文化元素，亦會有商業服務空間。整體設計目標鎖定「多元、在地、共融、永續」。

文化局表示，2019年擇定「機六」用地（目前出租家樂福北門店），辦理圖書館總館園區先期規畫及用地變更計畫，規畫地上5層地下2層，樓地板2.4萬平方公尺總圖大樓，可容納47萬冊圖書及電子圖書、視聽資料。室內空間含圖書典藏、讀者服務、特色館藏、發展在地知識學、加強全齡及數位學習功能等，是全方位複合式圖書總館及多功能表演空間。