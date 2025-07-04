台南1到4月交通死亡達114人 黃偉哲：全面檢討即時改善

根據交通部最新統計，今年1至4月，台南市交通事故30日內死亡人數偏高，引發市府高度關注，市長黃偉哲責成道安團隊聚焦機車、高齡、自撞三大高風險族群及特性提出對策，從工程、教育、執法三方面同步推進，強調「不逃避、不粉飾，實事求是」。

黃偉哲表示，交通安全是市府最重視的施政項目之一。面對交通事故數據的警訊，市府團隊已全面啟動滾動檢討及即時改善制度，尤其針對機車、自撞、高齡用路人等事故熱點族群強化防制措施，目標是讓市民「行得安全、走得安心」。

交通局統計指出，今年1至4月間，30日內死亡事故共奪走114條人命，當中以駕駛分心（如恍神、緊張、心不在焉）為主因，占比達28.9%，其次為高齡機車事故（27.2%）與機車自撞（15.8%）。交通局長王銘德表示，這些肇因多與駕駛者本身狀況相關，與道路設計關聯較低，加上事故發生點遍布各區，缺乏集中熱區，顯示防治挑戰複雜。

市府強調，每起A1事故均在5日內完成現勘與改善措施，1至5月已完成38處工程改善項目，包括標線補繪、增設防撞護欄、號誌優化與提升夜間照明等。市長並親自主持道安會議，推動跨局處協作機制。

王銘德說，就整體A2事故受傷案件觀察，1至4月相較去年同期微減116人，針對曾發生自撞或事故風險高的路段，如白河172甲線、柳營165線等路段增繪視覺性減速標線與設置彎道警示，並檢視道路配置降低用路人不慎行駛路肩所致事故問題；在執法面針對超速、路口未停讓、闖紅燈等違規項目執法密度，並於尖峰時段強化路口巡查與見警率。

除工程改善外，市府也同步展開執法與宣導行動。針對超速、闖紅燈、路口未停讓等違規項目加強取締，並提高尖峰時段見警率。教育方面，交通局透過「路老師」走入社區，結合學校推動交通安全課程，並展開「學生通學安全守護專案」，向高齡者宣導用路風險，從小扎根正確的防禦駕駛觀念。

交通局指出，將依「道路交通安全多元提升計畫」，持續推動33項具體行動，並強化事故熱區健檢制度，滾動檢討、即時應變。市府呼籲市民務必保持行車專注，避免疲勞與分心駕駛，高齡用路人則應審慎評估身體狀況，採取更保守的行車方式。唯有全民合作，才能守護回家的路。