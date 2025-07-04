台南市新增第5例境外移入登革熱 30多歲男旅菲返台確診

台南市今日新增1例境外移入登革熱病例，為永康區西橋里一名30多歲本國籍男子。該名男子於6月22日至26日赴菲律賓旅遊，返國後於7月2日出現發燒與肌肉痠痛等症狀，並於翌日就醫。經醫師詢問旅遊史後進行NS1快篩，結果呈陽性，經進一步PCR檢驗確認感染登革熱病毒。

登革熱防治中心接獲通報後，立即啟動緊急防疫機制，結合區公所與衛生單位人力，針對個案居住地執行化學防治、孳生源清除及病媒蚊密度調查。

市長黃偉哲表示，截至今日，國內今年累計已通報88例境外移入登革熱病例，感染地以印尼、菲律賓與越南為主。他呼籲各醫療院所提高警覺，落實T.O.C.C.（旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形）詢問，針對具有流行地區旅遊史且出現疑似症狀的病人，應主動進行NS1快篩，並依傳染病防治法第39條於24小時內完成通報。違反通報義務者，醫師可處9萬至45萬元罰鍰，醫療機構則可能面臨30萬至200萬元罰鍰。

市登革熱防治中心主任尤天厚也提醒，民眾若有海外旅遊、探親或工作計畫，出國前應先清除住家環境積水容器，避免病媒蚊孳生；出國期間務必落實防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣物，使用經核准的含DEET、派卡瑞丁或IR3535等成分之防蚊產品，並選擇設有紗窗紗門的住宿地點。返國後兩週內應自我健康監測，若有疑似症狀，請及早就醫並主動告知旅遊史與接觸史，以利及早診斷與通報。

更多資訊可洽台南市登革熱防治中心官網（http://bit.ly/3xHfuzL）或撥打防疫專線06-3366366洽詢。