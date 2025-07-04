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雲林參訪日本在宅醫療典範Kagayaki診所 擴展醫養合一新視野

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府參訪團隊與日本Kagayaki綜合在宅醫療診所團隊交流，期能借鏡日本在宅醫療，為雲林建立完善的醫養合一目標。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府參訪團隊與日本Kagayaki綜合在宅醫療診所團隊交流，期能借鏡日本在宅醫療，為雲林建立完善的醫養合一目標。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣推動在宅醫療才剛起步，雲林縣長張麗善藉由率團訪行日本岐阜縣岐南町Kagayaki綜合在宅醫療診所，了解該診所如何將專業醫療服務與人性化關懷融入日常照護中，借鏡該診所偏鄉照護的經驗，轉化為推動雲林在地偏鄉「醫養合一」的具體行動。

日本Kagayaki診所由醫師市橋亮一2009年創立，全年無休為各年齡層、不同需求的居民提供在宅醫療與護理，團隊成員包括醫師、護理師、營養師、牙科衛生師與音樂治療師等，並配合社區藥局提供完整的照護，實踐「每個人在家安心生活的理念」，尤其針對0至6歲重度身心障礙兒童設置的專屬照護設施，展現高度人性化與細緻關懷，令一行人深感敬佩。

雲林縣長張麗善昨天參訪完Kagayaki團隊對病患所展現的親切與溫暖，直說真感動，尤其對慢性病及癌末個案，除提供必要醫療，給予更多的心理支持與資訊，有效輔助病患身心靈層面獲得慰藉「有夠細緻！」，期能將日本「在宅醫療」和「居家照護」的成功經驗引入雲林，造福偏鄉。

市橋亮一表示，10多年來許多台灣醫療團隊赴日學習居家醫療，這番熱忱相信未來必能發展出符合自身需求的在宅醫療模式，尤其台灣可藉由資通訊（ICT）和人工智慧（AI）的卓越實力，絕對有潛力發展出比日本更先進、創新的模式。

他強調，不論失智長輩或癌症病患，在家生活反而能帶來更高的舒適感和自在感，生活品質不亞於醫院，也更能提升病患身心靈感受。

衛生局長曾春美感謝台灣在宅醫療學會精心安排這次參訪，深刻體會到日本在宅醫療團隊實現了「全人、全程、全家」的整合性照顧。這也是雲林積極推動的「醫養合一」目標，未來將積極協助雲林在宅醫療橫向整合，期盼中央能跨部門協調，避免資源浪費，解決現行制度無法克服的挑戰。

台灣在宅醫療學會理事長陳英詔及雲林縣藥師公會理事長許仁厚也一致認同Kagayaki診所與區域醫院之間的協作分工，對台灣推動在宅急症照護與強化社區藥局藥事照護體系，將優質醫療服務落實偏遠社區，均具參考價值。

參訪團實地了解在宅醫療的兒童復健等各項設施。記者蔡維斌／翻攝
參訪團實地了解在宅醫療的兒童復健等各項設施。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善率團訪日，實地了解在宅醫療團隊的會診情況，對於日本在宅醫分工細緻與身心靈兼具的照護，十分感動。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善率團訪日，實地了解在宅醫療團隊的會診情況，對於日本在宅醫分工細緻與身心靈兼具的照護，十分感動。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府參訪團隊與Kagayaki綜合在宅醫療診所團隊開會交流，期能借鏡日本在宅醫療，為雲林建立完善的醫養合一目標。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府參訪團隊與Kagayaki綜合在宅醫療診所團隊開會交流，期能借鏡日本在宅醫療，為雲林建立完善的醫養合一目標。記者蔡維斌／翻攝

日本 診所 雲林

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