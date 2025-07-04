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手刀快報名！曾文水庫馬拉松12月14日開跑 規畫北中南三地接駁
全台歷史最悠久的馬拉松賽事第42屆曾文水庫馬拉松將於12月14日舉行，報名即日起至10月3日。市長黃偉哲邀請全台跑者踴躍參加，把握歲末年終機會，以腳步記錄訓練成果，挑戰自我、享受運動樂趣。
市府指出，曾文水庫馬拉松是國內最具歷史與口碑的金牌賽事，今年有全馬（42.195公里）、半馬挑戰組（21.3公里）、路跑組（12公里）與健康休閒組（3公里）等四大組別，適合各類型跑者參與。今年賽事贈品全面升級，除紀念品外，特別加贈50元消費券，可於活動現場農產品市集使用，推廣台南在地特色農產。
主辦單位表示，賽事路線環繞曾文水庫，風景優美，賽道全程封閉，參賽者可在清新空氣與湖光山色中奔馳，體驗自然與運動融合的暢快感。此外，現場提供熱騰騰的虱目魚丸湯作為完賽補給，體現台南的熱情與地方風味。
體育局長陳良乾指出，今年規畫北中南三地接駁車服務，方便全國跑者順利抵達賽場，兼顧交通便捷與參賽安全。
曾文水庫馬拉松報名人數有限，呼籲有意參賽者盡早報名。更多資訊可上曾文水庫馬拉松臉書粉專或伊貝特報名網站查詢。
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