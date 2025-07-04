快訊

港劇「御用爺爺」周聰離世！肺炎病逝 享壽92歲

有機會達中颱！準「丹娜絲」目前型態曝光 距離近、走法特別

聽新聞
0:00 / 0:00

手刀快報名！曾文水庫馬拉松12月14日開跑 規畫北中南三地接駁

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
曾文水庫馬拉松開始報名。圖／台南市政府提供
曾文水庫馬拉松開始報名。圖／台南市政府提供

全台歷史最悠久的馬拉松賽事第42屆曾文水庫馬拉松將於12月14日舉行，報名即日起至10月3日。市長黃偉哲邀請全台跑者踴躍參加，把握歲末年終機會，以腳步記錄訓練成果，挑戰自我、享受運動樂趣。

市府指出，曾文水庫馬拉松是國內最具歷史與口碑的金牌賽事，今年有全馬（42.195公里）、半馬挑戰組（21.3公里）、路跑組（12公里）與健康休閒組（3公里）等四大組別，適合各類型跑者參與。今年賽事贈品全面升級，除紀念品外，特別加贈50元消費券，可於活動現場農產品市集使用，推廣台南在地特色農產。

主辦單位表示，賽事路線環繞曾文水庫，風景優美，賽道全程封閉，參賽者可在清新空氣與湖光山色中奔馳，體驗自然與運動融合的暢快感。此外，現場提供熱騰騰的虱目魚丸湯作為完賽補給，體現台南的熱情與地方風味。

體育局長陳良乾指出，今年規畫北中南三地接駁車服務，方便全國跑者順利抵達賽場，兼顧交通便捷與參賽安全。

曾文水庫馬拉松報名人數有限，呼籲有意參賽者盡早報名。更多資訊可上曾文水庫馬拉松臉書粉專或伊貝特報名網站查詢。

曾文水庫馬拉松開始報名。圖／台南市政府提供
曾文水庫馬拉松開始報名。圖／台南市政府提供

台南 曾文水庫 馬拉松

延伸閱讀

影／手刀準備！金門坑道音樂節10月登場 7日開放購票

什麼是馬拉松式投票？參院迄今45次 禁飲食但可吃糖果

桃園市民專屬 報名神戶馬拿日幣4800限量禮

2025新北市耶誕馬拉松 改三人接力總長24.7公里

相關新聞

台南掘地3尺有古蹟！星鑽交通中心開發案挖到疑似「清朝堡壘」

台南市掘地3尺有古蹟再一例！中西區民生路「濟生醫院」舊址，為日治時期設立的「避病院」，已列入歷史建築，交通局前年規畫「星...

傳說中的濁水溪石虎再現 林保署增設儀器盼找出石虎足跡

雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口生態園區復育成功，不僅鳥類群聚，水利署第4河川分署所設立生態定點監測系統，最近首度在麥寮鄉越堤道...

雲林參訪日本在宅醫療典範Kagayaki診所 擴展醫養合一新視野

雲林縣推動在宅醫療才剛起步，雲林縣長張麗善藉由率團訪行日本岐阜縣岐南町Kagayaki綜合在宅醫療診所，了解該診所如何將...

手刀快報名！曾文水庫馬拉松12月14日開跑 規畫北中南三地接駁

全台歷史最悠久的馬拉松賽事第42屆曾文水庫馬拉松將於12月14日舉行，報名即日起至10月3日。市長黃偉哲邀請全台跑者踴躍...

台南芒果打入新加坡連鎖超市引搶購 黃偉哲赴星行銷

繼台南鳳梨成功裝櫃外銷進入新加坡通路後，台南芒果今年也強勢搶灘新加坡市場，當地大型連鎖超市近日上架了台南產的愛文、金煌等...

影／白河蓮子蓮藕大減產五成 農民嘆氣候異常求助政府

台南是台灣蓮子蓮藕主產區，蓮農陳情「因白天高溫30多度、日夜溫差10度氣候異常加上「不明疫病」影響，蓮子無法成熟、蓮藕腐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。