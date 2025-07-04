台南掘地3尺有古蹟！星鑽交通中心開發案挖到疑似「清朝堡壘」

台南市掘地3尺有古蹟再一例！中西區民生路「濟生醫院」舊址，為日治時期設立的「避病院」，已列入歷史建築，交通局前年規畫「星鑽交通中心」啟動招商，卻又在地下發現疑似清朝沈葆禎興建「永固金城」遺址，是「國內少見兩處遺跡重疊」，全案暫停，進行文史調查。議員指該區位居精華地段，請市府盡速規畫，兼顧歷史建築及整體用地發展。

台南市「星鑽交通中心」占地約1.12公頃，位於民生路二段近中華西路二段路口，目前為臨時平面停車場，考量周邊鄰近運河星鑽特區，也是進入安平的門戶，可作為市中心和安平地區的交通樞紐，原規畫整體規畫打造出滿足停車、公共運輸等需求的交通中心，待文史調查告一段落，再與相關局處討論日後開發方向。

基地原為濟生醫院，前身是1910年代因應鼠疫設置的「台南避病院」，專門收治法定傳染病患，1924年改稱濟生醫院，後又成立814空軍醫院與市府交通隊使用，2009年交通隊遷出後閒置多年，現存一棟建物，保有十字走廊空間配置、偶柱式木屋架及日式雨淋板等建築特色，2021年登錄為歷史建築。

星鑽交通中心開發案原擬同步納入濟生醫院及原有老樹，結合歷史建築再利用，但在調查時發現地下疑有清朝沈葆楨所建「永固金城」軍事遺構，成為國內罕見的「地上建築與地下遺跡重疊」案例，開發案暫停啟動文史調查作業，據史料記載，永固金城為清朝光緒元年（1875年）沈葆楨為加強城西防衛興建永固金城，俗稱「土城」，為以三合土夯築的軍事堡壘。

市議員沈震東表示，濟生醫院周邊促參招商案，因發現疑似永固金城遺構導致整區發展停滯，連帶附近附屬的兒童遊戲場與溜冰場破敗卻不能整修，嚴重影響市容，市府可採「分進合擊」方式分階段推動開發，盡速讓公共空間回復功能，同時兼顧歷史文化資產保存與都市發展需求。

交通局指出，「星鑽交通中心」基地經委請考古中心使用透地雷達和試挖掘調查，發現下方有日本時代濟生醫院遺構及疑似清代遺構，完整調查報告將在下半年完成，市府近期將會同步就現階段研究成果討論適合的開發方案。