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台南芒果打入新加坡連鎖超市引搶購 黃偉哲赴星行銷

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲化身芒果宣傳大使。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲化身芒果宣傳大使。圖／台南市政府提供

台南鳳梨成功裝櫃外銷進入新加坡通路後，台南芒果今年也強勢搶灘新加坡市場，當地大型連鎖超市近日上架了台南產的愛文、金煌等芒果，躍升為星國夏季最受矚目的水果新星，台南市長黃偉哲今天前往新加坡大型連鎖超市推廣活動並視察台南芒果上架情況，駐新加坡代表童振源大使到場支持。

黃偉哲指出，新加坡是個對高品質水果有所要求的市場，台南的農特產品一路從在地果園到新加坡家庭餐桌需要經過許多努力才有辦法做到外銷，這次新加坡大型連鎖超市上架台南芒果，是對台南優質農特產品的重要肯定，他與市府團隊也會跟台南農民繼續合作，全力加強品管及海外行銷，讓台南水果成為新加坡市場上的常勝軍。

黃偉哲表示，台南是台灣最重要的芒果產地，今年因為天候因素產量僅有去年的4成，讓台南芒果變得珍稀，但也因此讓芒果營養更加集中，品質跟甜度也都更加出色。黃偉哲補充表示，今年以西施產量最為穩定，加上紅黃漸層的色澤搶眼、果肉吃起來又口感細膩，因此脫穎而出成為今年芒果外銷的主力品種，預計再2周後將進入盛產期，屆時會有10家連鎖超市舉辦試吃推廣活動，吸引更多星國消費者注目。

市府表示，台南芒果魅力無人能擋，一登上新加坡連鎖超市的貨架，吸引民眾駐足選購，現場香氣四溢，加上現場提供芒果沙拉與芒果優格等創意吃法，展現台南鮮果的獨特魅力，也證明台南農產具備打入國際市場的實力與競爭力。

駐新加坡代表童振源大使到場支持台南農產國際行銷。圖／台南市政府提供
駐新加坡代表童振源大使到場支持台南農產國際行銷。圖／台南市政府提供
駐新加坡代表童振源大使到場支持台南農產國際行銷。圖／台南市政府提供
駐新加坡代表童振源大使到場支持台南農產國際行銷。圖／台南市政府提供
台南芒果一上架就獲得新加坡消費者搶購。圖／台南市政府提供
台南芒果一上架就獲得新加坡消費者搶購。圖／台南市政府提供
新加坡最大連鎖超市上架台南芒果。圖／台南市政府提供
新加坡最大連鎖超市上架台南芒果。圖／台南市政府提供

台南 新加坡 芒果 黃偉哲

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