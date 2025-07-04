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影／白河蓮子蓮藕大減產五成 農民嘆氣候異常求助政府

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
白河蓮子蓮藕「大減產五成」，農民嘆氣候異常求助政府。記者周宗禎／攝影
白河蓮子蓮藕「大減產五成」，農民嘆氣候異常求助政府。記者周宗禎／攝影

台南是台灣蓮子蓮藕主產區，蓮農陳情「因白天高溫30多度、日夜溫差10度氣候異常加上「不明疫病」影響，蓮子無法成熟、蓮藕腐爛，產量大減五成。市議員李宗翰邀請台南農改場、區公所

種蓮花數十年的大竹社區發展協會理事長徐偉淞、永安里長葉辛芳香都說去年颱風肆虐都還有67成，今年至今沒有颱風，但收成至少去了一半，往年一分地可以收兩百多斤，今年只有100斤，罕見大歉收。

青農楊家銘種植蓮花面積2甲大，他說，今年估計損失高達一半。不只白河，北邊嘉義農友也反映今年蓮子結果率非常低，只有正常年的一半。

農改場研究人員表示，目測受損蓮田約有15%疑是鐮孢真菌造成蓮藕腐敗病。這種疾病往年也都有，但是沒有這麼嚴重，是否氣候異常照常還需進步檢定。許多田間蓮子結實率差，什麼原因造成還需要進一步調查。

區長董麗華表示，區公所今天查報後會提報受損狀況與田間比例，協助農民爭取權益。

市議員李宗翰表示，白河是台灣蓮子重要產區，如今產量驟減，農民生計重創。因應氣候異常做出改善，並釐清病因，甚至是放寬天然災害補助標準，協助農民度過難關。

白河蓮子蓮藕「大減產五成」，農民嘆氣候異常求助政府。記者周宗禎／攝影
白河蓮子蓮藕「大減產五成」，農民嘆氣候異常求助政府。記者周宗禎／攝影
白河蓮子蓮藕「大減產五成」，農民嘆氣候異常求助政府。記者周宗禎／攝影
白河蓮子蓮藕「大減產五成」，農民嘆氣候異常求助政府。記者周宗禎／攝影
白河蓮子蓮藕「大減產五成」，農民嘆氣候異常求助政府。記者周宗禎／攝影
白河蓮子蓮藕「大減產五成」，農民嘆氣候異常求助政府。記者周宗禎／攝影
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農改場 農民 颱風

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