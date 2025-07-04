金牌少年主廚陳宏文辦感恩餐會 感謝母親家扶與恩師

中華醫事科大餐旅系大三陳宏文代表台灣贏得韓國國際廚藝競賽雙金牌、為國爭光。今天與恩師黃裕文在新營家扶中心下廚，烹製三道別具意義的記憶料理，向一路支持他成長的母親、家扶社工以及一路幫他追求夢想達成理想的恩人們，致上最誠摯謝意。

陳宏文獲韓國首爾國際賽「主菜展示」與「個人伴手禮展示」雙料金牌，北台南家扶中心今天舉辦溫馨感人的「誰來午餐」感恩餐會。陳媽媽感動落淚，感謝黃老師、家扶一路支持，孩子用行動證明再大的困難都能克服，她哽咽說「兒子加油、你是永遠的冠軍」。

陳宏文因興趣高中、大學都讀餐飲，他感謝恩師，感謝家扶參賽經費協助，感謝媽媽、弟弟支持他實現夢想。黃郁文也感謝學校與家扶資源，他說陳宏文非常用心，身兼廚藝社社長帶領學弟妹傳承，是大家的表率。

陳宏文自幼父母離異，陸籍母親一路拉拔和弟弟辛苦長大。國中時就接觸餐飲，南英商工奠定烹飪基礎，高職畢業前就已取得七張證照，當時家扶中心曾表揚。升大學後繼續精進廚藝，去年新加坡國際廚藝挑戰賽榮獲三項個人及團隊金牌。今年5月韓國首爾國際廚藝競賽，廚藝實力再受肯定。

陳宏文母親感謝家扶支持陪伴，她說，「看著宏文去年在新加坡，今年到韓國比賽榮獲金牌，我是無比的驕傲，孩子你用行動證明，只要有夢想、有毅力，再遠的地方、再高的目標你都能達成。你付出的辛苦媽媽都看在眼裡，不論未來面對多少挑戰，我們永遠在你身邊支持你。」滿滿對兒子的驕傲與肯定。

北台南家扶扶幼委員會副主委石嘉玫頒發獎學金給陳宏文。她表示，宏文烹煮的不只是三道菜，而是一段家庭、努力與夢想結合的美麗篇章。家扶中心不只提供幫助，更是一道支持孩子築夢、飛翔的有力後盾。今天的午餐，是感謝的饗宴，更是家扶兒童勇敢追夢、翻轉人生的真實寫照。」

社工師蔡淙凱說，陳宏文從懵懂少年走到立定目標，從內向到大方表達，努力與成就並非僅靠家扶，恩師們看到能力並給予機會，母親堅持且充滿愛的關心，感謝多年來陪伴他的兩位認養人蔡阿姨與陳叔叔，即使無法出席，也以信件與花束祝福。

北台南家扶主任李桂平表示，家扶雖然每位孩童背後都有不同的心酸故事，成長的道路怎麼崎嶇，各自努力奮鬥，有的在教育界發光發亮、有的在體育界閃閃發亮、有的是世界有名的頂級麵包師傅，更多的是在社會上默默堅守崗位的社會中堅，榮耀在他們走過得辛苦道路上開花結果，走出他們的康莊大道。

李桂平表示， 14、15日將在新營、白河、善化、佳里、學甲、永康、歸仁郵局前辦跳蚤愛心市集，歡迎民眾共襄盛舉，用愛心換獎學金慈善活動，挑選家中需要用品又可幫助弱勢兒童就學，支持家扶陪伴孩子們繼續完成夢想旅程。 家扶金牌少年主廚陳宏文辦感恩餐會，感謝母親家扶與恩師。記者周宗禎／攝影

家扶金牌少年主廚陳宏文辦感恩餐會，感謝母親家扶與恩師。記者周宗禎／攝影

家扶金牌少年主廚陳宏文辦感恩餐會，感謝母親家扶與恩師。記者周宗禎／攝影

家扶金牌少年主廚陳宏文辦感恩餐會，感謝母親家扶與恩師。記者周宗禎／攝影

家扶金牌少年主廚陳宏文辦感恩餐會，感謝母親家扶與恩師。記者周宗禎／攝影