台南16歲正青春藝術節登場 暑假青少年文化成年禮開跑

邁入第11屆的「16歲正青春藝術節」，7月5日起至8月31日在台南文化中心展開。市長黃偉哲表示，此藝術節以鼓勵青少年勇敢表達、探索自我為宗旨，結合劇場、講座、市集與展演等多元內容，也延續台南「做16歲」的文化傳統，成為在地暑假文化盛事之一。

文化局長黃雅玲邀請民眾一同參與這場專屬青少年的文化派對。今年藝術節以「Real Me真實的我」為主題，內容涵蓋舞展、戲劇、展覽、講座、市集等豐富節目，期盼大小朋友都能走進文化中心，共同見證這場融合傳統與現代的文化成年禮。

文化局表示，藝術節核心節目青少年扮戲計畫自3月起招募48名16至18歲學員，推出第11部原創劇作Authentic。該計畫與影響‧新劇場合作，長期獲文化部與台積電文教基金會支持，已累積536位學員參與，帶動逾四萬人次共襄盛舉。今年演出訂於8月15日至17日登場，共計4場，現正熱賣中。

此外，7月將啟動「街頭文化月」，安排嘻哈講座、饒舌、街舞、塗鴉與DJ課程，並舉行「POWER SUMMER 2025國高中聯合舞展」。8月8日至24日則推出視覺展往山裡去，從心回來，邀請藝術家「浮游人」分享心中星光，並於8月17日辦理「大自然的刮畫工作坊」。

壓軸活動「16未來式：青春小劇場戶外展演市集」8月16、17日舉行，匯聚10大主題劇場與50個創意品牌，設有「成年門」藝術裝置，打造全民參與的青春派對。出生於民國97年9月至98年8月的青少年可完成成年禮，領取限量紀念品。