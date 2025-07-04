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府城三山國王廟與消防局聯名「小神車」護身符亮相

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
府城三山國王廟主委陳東明（左）將「小神車」護身符，首批將全數贈予消防局第六大隊的全體消防人員，由第六大隊大隊長邱淵明代表收下。圖／讀者提供
府城三山國王廟主委陳東明（左）將「小神車」護身符，首批將全數贈予消防局第六大隊的全體消防人員，由第六大隊大隊長邱淵明代表收下。圖／讀者提供

有鑑於近期台南市火災頻傳，府城三山國王廟與台南市消防局第六大隊共同聯名推出限量版「小神車」護身符，以消防車與三山國王為造型，象徵守護家園、平安順遂。第六大隊說，小神車護身符將贈予響應防火防災宣導的市民朋友，讓信仰與防災力量同行，祈願全民平安。

府城三山國王廟歷史悠久，主祀三山國王，即巾山國王、明山國王與獨山國王，相傳為古代粵東地方的守護神。根據典籍記載，三山國王起源於大陸廣東潮汕地區，歷代以來護佑人民安居樂業，特別在抗擊瘟疫、鎮煞驅邪、消災解厄方面靈驗無比。清朝時期，三山國王信仰隨著移民來到台灣，成為南部地區重要的民間信仰之一。

這次推出的「小神車」護身符，首批將全數贈予消防局第六大隊的全體消防人員，期盼在每一次執行勤務時，能夠獲得神明庇佑，平安出勤、平安返家。未來也將於消防宣導活動中限量贈送予市民，結合宗教信仰與公共安全，共同提升防火防災意識。

府城三山國王廟主委陳東明說，三山國王是護國佑民的大神，看到近期台南火災事故頻傳，非常關心這些每天冒險為民服務的消防弟兄，特別發想設計這個具有護身意義的小神車護身符，希望能藉由神明的保佑，守護消防人員平安，也讓市民提升防火意識。

「這份心意我們全體同仁都感受到了」第六大隊大隊長邱淵明表示，消防人員肩負保護市民生命財產安全的重責大任，有了小神車護身符的陪伴，我們也更有信心為市民提供最堅強的守護。

府城三山國王廟特別發想設計這個具有護身意義的小神車護身符，希望能藉由神明的保佑，守護消防人員平安，也讓市民提升防火意識。圖／讀者提供
府城三山國王廟特別發想設計這個具有護身意義的小神車護身符，希望能藉由神明的保佑，守護消防人員平安，也讓市民提升防火意識。圖／讀者提供

台南 民間信仰 消防人員

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