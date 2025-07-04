快訊

直播／向RF-5E敬禮！守護台海30年今除役 RF-16接棒登場

做好防颱準備！ 準「丹娜絲」恐登陸 直撲台灣機率飆升

等12個小時！甜甜圈「I'm donut？」今早開幕 昨半夜已有人在排隊

聽新聞
0:00 / 0:00

二寶媽重返職場成為倉管新女力 婦女再就業獎勵上路

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
二寶媽王筱薇在嘉義就業中心協助下，透過「婦女再就業獎勵」及「工時調整獎勵」重返職場，穩定就業長達10個月，獲得獎勵金，敬業態度獲得主管賞識，從兼職轉任正職人員。圖／嘉義就業中心提供
二寶媽王筱薇在嘉義就業中心協助下，透過「婦女再就業獎勵」及「工時調整獎勵」重返職場，穩定就業長達10個月，獲得獎勵金，敬業態度獲得主管賞識，從兼職轉任正職人員。圖／嘉義就業中心提供

許多女性為照顧家庭暫離職場，重返職場往往充滿挑戰。38歲二寶媽王筱薇在勞動部雲嘉南分署嘉義就業中心協助下，透過「婦女再就業獎勵」及「工時調整獎勵」重返職場，穩定就業長達10個月，獲得獎勵金，敬業態度獲得主管賞識，從兼職轉任正職人員，解決家庭經濟問題，重拾自信與自我價值，成為婦女再就業典範。

王筱薇過去曾在加油站、門市及工廠等工作，擁有豐富工作經驗。為照顧年幼子女，暫離職場近2年，孩子讀幼兒園，她決定重返職場，卻因與職場脫節感到迷惘，尋求嘉義就業中心協助。

就服員評估其過往職涯經歷，運用「婦女再就業計畫」成功媒合至世昌電機廠擔任倉管助理，協助她在家庭與職場間取得平衡，重新展開職涯新旅程。王筱薇感謝就服員協助，鼓勵想再就業媽媽們勇敢跨出第一步，她說，「我們並不是沒能力，只是需要有人伸出援手，讓我們再次相信自己！」

王筱薇工作認真態度積極，公司全額補助她參加「3公噸以上固定式起重機操作人員安全衛生教育訓練」，協助她提升專業技能，讓她擁有穩定收入，帶來更多學習技能與升遷機會，王筱薇感謝公司栽培，近期將報考技術士技能檢定。

嘉義就業中心主任李奇玟表示，為協助婦女順利重返職場，勞動部推動「婦女再就業計畫」，提供職涯諮詢與就業媒合服務，針對再就業婦女及雇主推出獎勵措施，符合資格再就業婦女，只要穩定就業滿90天，即可申請「再就業獎勵」最高補助金額達3萬元

另為鼓勵企業提供友善就業條件，若雇主開設調整工時職缺，可申請「工時調整獎勵」，每月補助3000元，最長12個月。相關計畫資訊可上台灣就業通https://job.taiwanjobs.gov.tw/查詢，或電洽（05）2240656嘉義就業中心。

二寶媽王筱薇在嘉義就業中心協助下，透過「婦女再就業獎勵」及「工時調整獎勵」重返職場，穩定就業長達10個月，獲得獎勵金，敬業態度獲得主管賞識，從兼職轉任正職人員。圖／嘉義就業中心提供
二寶媽王筱薇在嘉義就業中心協助下，透過「婦女再就業獎勵」及「工時調整獎勵」重返職場，穩定就業長達10個月，獲得獎勵金，敬業態度獲得主管賞識，從兼職轉任正職人員。圖／嘉義就業中心提供
為協助婦女順利重返職場，勞動部推動「婦女再就業計畫」，提供職涯諮詢與就業媒合服務。圖／嘉義就業中心提供
為協助婦女順利重返職場，勞動部推動「婦女再就業計畫」，提供職涯諮詢與就業媒合服務。圖／嘉義就業中心提供

重返職場

延伸閱讀

失婚失業女打開心中那扇「鐵花窗」年過45迎來精彩職場第2春

嘉義93歲老婦騎單車穿越馬路 遭大貨車撞倒碾入車底亡

牽單車過馬路 嘉義9旬婦遭綠燈起步貨車撞上…送醫不治

嘉義山區森林防火訓練 直升機實際操作繩索吊掛

相關新聞

二寶媽重返職場成為倉管新女力 婦女再就業獎勵上路

許多女性為照顧家庭暫離職場，重返職場往往充滿挑戰。38歲二寶媽王筱薇在勞動部雲嘉南分署嘉義就業中心協助下，透過「婦女再就...

失婚失業女打開心中那扇「鐵花窗」年過45迎來精彩職場第2春

雲林縣46歲唐靜均曾是光鮮亮麗的百貨公司櫃姐，一段家暴婚變加上失業，陷落人生谷底，迷茫黑暗中度日，直到在虎尾就業中心協助...

防空演習前清查大型避難場所 嘉市這處長期積水未改善解除列管

因應兩岸局勢緊張，全民城鎮韌性防空演習15日登場，內政部要求縣市1日起優先盤點清查500人以上防空避難場所，是否遭占用、...

百年糯米橋夏雨潺潺風姿優雅 攝影達人記錄古橋季節之美

嘉義縣夏季午後雨水豐沛，百年歷史清水溪糯米橋在山林間靜靜佇立，流水潺潺、綠意盎然，映襯出靜謐優雅畫面。攝影達人曾國根昨天...

大林鎮城堡掀觀光熱潮卻「拍照即閃」 旅遊達人倡議打造深度旅遊

嘉義縣大林鎮近年因三大觀光工廠：佐登妮絲城堡、蓋婭城堡及歐樂沃築夢城堡，接連落成，成為熱門打卡點，每逢假日吸引大量遊客。...

台南安平觀光三輪車 拚年底前上路

台南安平區是觀光和美食一級熱區，人潮導致舊聚落交通壅塞，有議員建議可參考彰化鹿港引進觀光三輪車，市府也制定「台南市特定地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。