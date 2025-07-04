二寶媽重返職場成為倉管新女力 婦女再就業獎勵上路

許多女性為照顧家庭暫離職場，重返職場往往充滿挑戰。38歲二寶媽王筱薇在勞動部雲嘉南分署嘉義就業中心協助下，透過「婦女再就業獎勵」及「工時調整獎勵」重返職場，穩定就業長達10個月，獲得獎勵金，敬業態度獲得主管賞識，從兼職轉任正職人員，解決家庭經濟問題，重拾自信與自我價值，成為婦女再就業典範。

王筱薇過去曾在加油站、門市及工廠等工作，擁有豐富工作經驗。為照顧年幼子女，暫離職場近2年，孩子讀幼兒園，她決定重返職場，卻因與職場脫節感到迷惘，尋求嘉義就業中心協助。

就服員評估其過往職涯經歷，運用「婦女再就業計畫」成功媒合至世昌電機廠擔任倉管助理，協助她在家庭與職場間取得平衡，重新展開職涯新旅程。王筱薇感謝就服員協助，鼓勵想再就業媽媽們勇敢跨出第一步，她說，「我們並不是沒能力，只是需要有人伸出援手，讓我們再次相信自己！」

王筱薇工作認真態度積極，公司全額補助她參加「3公噸以上固定式起重機操作人員安全衛生教育訓練」，協助她提升專業技能，讓她擁有穩定收入，帶來更多學習技能與升遷機會，王筱薇感謝公司栽培，近期將報考技術士技能檢定。

嘉義就業中心主任李奇玟表示，為協助婦女順利重返職場，勞動部推動「婦女再就業計畫」，提供職涯諮詢與就業媒合服務，針對再就業婦女及雇主推出獎勵措施，符合資格再就業婦女，只要穩定就業滿90天，即可申請「再就業獎勵」最高補助金額達3萬元