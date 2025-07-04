失婚失業女打開心中那扇「鐵花窗」年過45迎來精彩職場第2春

雲林縣46歲唐靜均曾是光鮮亮麗的百貨公司櫃姐，一段家暴婚變加上失業，陷落人生谷底，迷茫黑暗中度日，直到在虎尾就業中心協助下，幸運抓到一根稻草，找回自信與方向，幾年努力成了口湖鄉熱門景點「宜梧鐵花窗社區」的人氣導覽員，豐富了生活，重新感受生命的溫度。

「履歷表都忘了怎麼寫。」唐靜均回想那段不堪的日子，語帶自嘲和無奈說，她不愛念書，18歲早入社會，來自單純鄉間，在繁華都市裡感情路總是跌跌撞撞，37歲那年以為終於找到避風港，踏進婚姻，沒想到卻迎來一場風暴。

歷經家暴走出婚姻，她已40歲，滿身傷痕，也開始懷疑自己的人生價值，她苦笑說，「失婚又失業後才明白，人生的風雨才剛開始」。渾噩過了幾年，欲振乏力毫無目標，於是回到雲林老家照顧年邁病重的母親，直到去年母親離世，失去那份熟悉的依靠；失眠、憂鬱又接連襲來，「像被鎖進沒有光的房間」萬般失落。

「只想試著走出去」，回想踏進口湖就業服務台，心中不安與自卑，讓她想轉身離去，多年失業又沒技能，年齡更是大障礙，職場離她太遙遠了；但沒想到與就業服務員一段談話，像老友傾聽，言談間她自己感到尚有存在價值。

「那天回家哭了許久，不是難過，而是太久沒被肯定的喜悅」，她決定，不為別人，只為自己重新出發。在就業中心協助下，今年2月被勞動部多元就業推介到以「鐵花窗社區」聞名的梧北社區發展協會；早上整理社區；中午擺攤烤雞蛋糕；下午轉身成為導覽天使，細說每扇鐵花窗的感人故事，更交了無數好友。

重新踏入職場的她重拾笑容，她說，社區阿嬤天天探班，還幫她推銷雞蛋糕，工作一整天也不累反而踏實快樂，變得樂觀，更樂於與人分享自己的人生經驗。