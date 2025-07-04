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防空演習前清查大型避難場所 嘉市這處長期積水未改善解除列管
因應兩岸局勢緊張，全民城鎮韌性防空演習15日登場，內政部要求縣市1日起優先盤點清查500人以上防空避難場所，是否遭占用、堆置雜物，或因積水、損壞等原因喪失功能。嘉市警局提前完成清查，其中仁義新村集合大樓地下室避難設施，因長期積水未改善，解除列管，另部分場所上鎖通知改善。
市警局民防管制中心表示，在內政部未要求清查盤點避難場所前，2022年就超前部署，針對轄內避難處所展開清查，3月再由各派出所員警清查盤點，目前市區共300多處可容納500人以上避難場所，避難場所大多是大樓地下室、學校、醫院、活動中心等，無防空洞，演習當天在住家，比照地震發生就地避難。
警政署統計，全台登錄防空避難設施共約7萬處，其中超過500人容量者為重點檢查對象。近年部分設施因閒置、管理不當，被堆放雜物或轉作他用，甚至有大樓地下室因年久失修、長期積水而被解除列管。內政部強調，這些場所原為民眾在戰時或空襲時的重要庇護據點，必須重新檢視是否仍具避難功能，以確保全民防衛安全。
市警局指出，針對部分反映做避難場所地下室堆雜物、門口遭封鎖的情況，已請所有權單位改善，配合市府都市發展處、工務處複查，防空避難設施完整性關乎戰時疏散與減災作為，提醒民眾不可擅自占用或阻塞通道。
內政部公告新制初期鎖定容納500人以上的大型避難場所，檢查通道是否暢通，有無積水、具備基本照明等。若遭檢舉未定期檢查申報，或檢查後不合格，若不在期限內改善，建物所有人或使用者將面臨6萬至30萬元罰鍰，主管機關得依法連續處罰。
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