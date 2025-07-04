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百年糯米橋夏雨潺潺風姿優雅 攝影達人記錄古橋季節之美
嘉義縣夏季午後雨水豐沛，百年歷史清水溪糯米橋在山林間靜靜佇立，流水潺潺、綠意盎然，映襯出靜謐優雅畫面。攝影達人曾國根昨天拍攝此處景致，用鏡頭紀錄橋與自然和諧共處，緬懷先民智慧與辛勞，傳遞對歷史文化與自然景觀的深切敬意。
糯米橋位於清水溪上，是早期連接竹崎鄉內埔村和番路鄉重要橋梁。建築材料以石塊為主，使用糯米、紅糖等原料混合成黏著劑，因此稱為「糯米橋」。古橋逾百年歷史，主體結構屹立不搖，十分堅固耐用，外觀保存拱形橋孔的傳統建築造型，具古典之美。
橋體彎弧優美，與溪水、山林融為一體，是當地重要歷史文化資產，也是不少攝影愛好者心中秘境地標，每年夏季吸引攝影玩家前往糯米橋取景，欣賞橋身古樸優雅，體會自然環繞安然自在、流水潺潺。
清水溪糯米橋除歷史價值，也是觀光景點。隨著攝影作品在社群平台流傳，越來越多民眾慕名而來。地方人士呼籲，遊客在欣賞之餘也應尊重環境與文化，維持橋周乾淨與安全，讓這座歷史與自然交織的古橋能長久保存，成為世代共享的美麗記憶。
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