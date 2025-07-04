快訊

直播／向RF-5E敬禮！守護台海30年今除役 RF-16接棒登場

做好防颱準備！ 準「丹娜絲」恐登陸 直撲台灣機率飆升

等12個小時！甜甜圈「I'm donut？」今早開幕 昨半夜已有人在排隊

聽新聞
0:00 / 0:00

百年糯米橋夏雨潺潺風姿優雅 攝影達人記錄古橋季節之美

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣夏季午後雨水豐沛，百年歷史清水溪糯米橋在山林間靜靜佇立，流水潺潺、綠意盎然，映襯出靜謐優雅畫面。圖／曾國根提供
嘉義縣夏季午後雨水豐沛，百年歷史清水溪糯米橋在山林間靜靜佇立，流水潺潺、綠意盎然，映襯出靜謐優雅畫面。圖／曾國根提供

嘉義縣夏季午後雨水豐沛，百年歷史清水溪糯米橋在山林間靜靜佇立，流水潺潺、綠意盎然，映襯出靜謐優雅畫面。攝影達人曾國根昨天拍攝此處景致，用鏡頭紀錄橋與自然和諧共處，緬懷先民智慧與辛勞，傳遞對歷史文化與自然景觀的深切敬意。

糯米橋位於清水溪上，是早期連接竹崎鄉內埔村和番路鄉重要橋梁。建築材料以石塊為主，使用糯米、紅糖等原料混合成黏著劑，因此稱為「糯米橋」。古橋逾百年歷史，主體結構屹立不搖，十分堅固耐用，外觀保存拱形橋孔的傳統建築造型，具古典之美。

橋體彎弧優美，與溪水、山林融為一體，是當地重要歷史文化資產，也是不少攝影愛好者心中秘境地標，每年夏季吸引攝影玩家前往糯米橋取景，欣賞橋身古樸優雅，體會自然環繞安然自在、流水潺潺。

清水溪糯米橋除歷史價值，也是觀光景點。隨著攝影作品在社群平台流傳，越來越多民眾慕名而來。地方人士呼籲，遊客在欣賞之餘也應尊重環境與文化，維持橋周乾淨與安全，讓這座歷史與自然交織的古橋能長久保存，成為世代共享的美麗記憶。

嘉義縣夏季午後雨水豐沛，百年歷史清水溪糯米橋在山林間靜靜佇立，流水潺潺、綠意盎然，映襯出靜謐優雅畫面。圖／曾國根提供
嘉義縣夏季午後雨水豐沛，百年歷史清水溪糯米橋在山林間靜靜佇立，流水潺潺、綠意盎然，映襯出靜謐優雅畫面。圖／曾國根提供
嘉義縣夏季午後雨水豐沛，百年歷史清水溪糯米橋在山林間靜靜佇立，流水潺潺、綠意盎然，映襯出靜謐優雅畫面。圖／曾國根提供
嘉義縣夏季午後雨水豐沛，百年歷史清水溪糯米橋在山林間靜靜佇立，流水潺潺、綠意盎然，映襯出靜謐優雅畫面。圖／曾國根提供
嘉義縣夏季午後雨水豐沛，百年歷史清水溪糯米橋在山林間靜靜佇立，流水潺潺、綠意盎然，映襯出靜謐優雅畫面。圖／曾國根提供
嘉義縣夏季午後雨水豐沛，百年歷史清水溪糯米橋在山林間靜靜佇立，流水潺潺、綠意盎然，映襯出靜謐優雅畫面。圖／曾國根提供

建築 文化資產 糯米橋

延伸閱讀

爭「芋」話題！「火鍋界最有戲食材」現身石二鍋！靈魂湯底覓知音

連日大雨仁義潭蓄水接近滿庫 湖光山色彩霞紅光美景再現吸睛

台南有線電視辦免費「新視代主播夏令營」今起受理小三至小六生報名

南美館「鹹鹹的風飛沙」橫跨水墨至攝影 18位不同世代藝術家共創鹽鄉記憶

相關新聞

二寶媽重返職場成為倉管新女力 婦女再就業獎勵上路

許多女性為照顧家庭暫離職場，重返職場往往充滿挑戰。38歲二寶媽王筱薇在勞動部雲嘉南分署嘉義就業中心協助下，透過「婦女再就...

失婚失業女打開心中那扇「鐵花窗」年過45迎來精彩職場第2春

雲林縣46歲唐靜均曾是光鮮亮麗的百貨公司櫃姐，一段家暴婚變加上失業，陷落人生谷底，迷茫黑暗中度日，直到在虎尾就業中心協助...

防空演習前清查大型避難場所 嘉市這處長期積水未改善解除列管

因應兩岸局勢緊張，全民城鎮韌性防空演習15日登場，內政部要求縣市1日起優先盤點清查500人以上防空避難場所，是否遭占用、...

百年糯米橋夏雨潺潺風姿優雅 攝影達人記錄古橋季節之美

嘉義縣夏季午後雨水豐沛，百年歷史清水溪糯米橋在山林間靜靜佇立，流水潺潺、綠意盎然，映襯出靜謐優雅畫面。攝影達人曾國根昨天...

大林鎮城堡掀觀光熱潮卻「拍照即閃」 旅遊達人倡議打造深度旅遊

嘉義縣大林鎮近年因三大觀光工廠：佐登妮絲城堡、蓋婭城堡及歐樂沃築夢城堡，接連落成，成為熱門打卡點，每逢假日吸引大量遊客。...

台南安平觀光三輪車 拚年底前上路

台南安平區是觀光和美食一級熱區，人潮導致舊聚落交通壅塞，有議員建議可參考彰化鹿港引進觀光三輪車，市府也制定「台南市特定地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。