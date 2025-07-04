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大林鎮城堡掀觀光熱潮卻「拍照即閃」 旅遊達人倡議打造深度旅遊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣大林鎮三大觀光工廠：佐登妮絲城堡、蓋婭城堡及歐樂沃築夢城堡，接連落成，成為熱門打卡熱點，每逢假日吸引大量遊客。圖／讀者提供、取自嘉縣文觀局官網、蓋婭城堡粉專
嘉縣大林鎮三大觀光工廠：佐登妮絲城堡、蓋婭城堡及歐樂沃築夢城堡，接連落成，成為熱門打卡熱點，每逢假日吸引大量遊客。圖／讀者提供、取自嘉縣文觀局官網、蓋婭城堡粉專

嘉義縣大林鎮近年因三大觀光工廠佐登妮絲城堡、蓋婭城堡及歐樂沃築夢城堡，接連落成，成為熱門打卡點，每逢假日吸引大量遊客。但萬國戲院主理人、旅遊達人鎮民代表江明赫發現，城堡人潮絡繹，街區卻冷清如昔，遊客「拍照即閃」現象，讓人對觀光發展憂心，觀光不能只是「景點連連看」，更應將人潮導入街區，讓地方經濟與文化共享熱度。

佐登妮絲城堡、蓋婭城堡開幕營業，「台版迪士尼」歐樂沃築夢城堡也將在近期試營運，「再多城堡也救不了街上沒人！」江明赫指出，大林鎮觀光現象乍看熱鬧，實則冷熱失衡。

遊客下交流道後直奔城堡，拍完照即離去，非主流景點和老街商圈缺乏停留理由，形成「新景點爆紅、舊景點退流行」惡性循環。他形容這是「熱鬧一隅、冷清一鎮」的觀光失衡問題。

為解決此困境，江明赫提出3項具體建議：主題式觀光路線串聯景點：透過整合城堡、美食、文化地標，設計「城堡小旅行」散策路線，搭配集章護照或LINE點數活動，吸引遊客走入街區、認識在地風貌。

設置接駁工具改善動線：建議由鎮公所與觀光工廠共同設立街區巡迴接駁車，像是迷你導覽車或電動小火車，並透過城堡工廠發送延伸推薦券，例如購票附送老街商家折價券，提升店家曝光與來客率。

街區導入體驗元素：鼓勵店家與文化單位開設在地體驗活動，如老屋導覽結合磁磚DIY、美食隱藏菜單與午茶套票，讓遊客不只走馬看花，更留下記憶與情感。

江明赫建議成立「大林觀光串聯小組」或「城堡觀光協力平台」，由公所主導整合非城堡觀光工廠、街區商家與文化單位，共同思考如何讓遊客多停留1小時。

他強調：「這些不用幾千萬的建設預算，只要有系統思維與跨單位整合，就能讓大林從拍照驛站升級為深度旅遊目的地。隨著大林逐漸成為「童話城鎮」，如何讓觀光不只是點而是線，從照片變成回憶，正是地方轉型關鍵契機。

嘉縣大林鎮三大觀光工廠：佐登妮絲城堡、蓋婭城堡及歐樂沃築夢城堡，接連落成，成為熱門打卡熱點，每逢假日吸引大量遊客。圖／讀者提供、取自嘉縣文觀局官網、蓋婭城堡粉專
嘉縣大林鎮三大觀光工廠：佐登妮絲城堡、蓋婭城堡及歐樂沃築夢城堡，接連落成，成為熱門打卡熱點，每逢假日吸引大量遊客。圖／讀者提供、取自嘉縣文觀局官網、蓋婭城堡粉專

佐登妮絲 景點 老街 觀光工廠

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