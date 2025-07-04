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今年東石海之夏 焰火提早施放、漁人碼頭擴大交管

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣長翁章梁（左一）昨宣傳東石海之夏活動，將新鮮小卷餵給劇團人員吃。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左一）昨宣傳東石海之夏活動，將新鮮小卷餵給劇團人員吃。記者黃于凡／攝影

嘉義縣暑期最盛大活動「東石海之夏」19日起連兩個周休假日在東石漁人碼頭登場，壓軸有12分鐘海上焰火秀；縣長翁章梁昨宣傳活動，並表示由於場地出入僅有單一條道路，去年焰火施放後散場塞了3小時，今年將提前至7時30分施放。

警方表示，今年以漁人碼頭為中心劃分3層管制點，第1層為彩霞大道與黎明路口，第2層為東石鄉公所，第3層為台61線與台82線路口，將視停車狀況管制進入；活動期間也提供預約制的免費接駁車，從嘉義高鐵站到東石先天宮，下午2時至4時有8個班次、晚上8時30分同時發車8個班次。

嘉縣文觀局表示，19日開幕邀請團體「玖壹壹」、金曲獎入圍新秀徐暐翔等演出，20日藝響台灣文化劇團帶來「悟空大鬧恐龍馬戲團」，有8公尺高擬真恐龍；26日邀請歌手安吉Angie、曾瑋中、蕭秉治、鼓鼓演出；27日壓軸重頭戲「海上焰火秀」晚上7時30分施放。今年還攜手在地商圈合作推出蚵仔蛋煎刈包、蚵仔寒天晶球等限定美食。

翁章梁指出，今年焰火提前施放，盼有效疏解車潮。

嘉義 東石 漁人碼頭 翁章梁

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