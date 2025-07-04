台南安平觀光三輪車 拚年底前上路

台南安平區是觀光和美食一級熱區，人潮導致舊聚落交通壅塞，有議員建議可參考彰化鹿港引進觀光三輪車，市府也制定「台南市特定地區營業用其他慢車管理辦法草案」，擬於議會下個會期提報備查實施；但議員提醒，觀光車輛要避免影響人行空間。

南市交通局長王銘德說，熱門觀光區若能推動合法營業慢車，可疏解交通，也有助營造特色觀光體驗，經借鏡國內外營業慢車的成功案例，由交通局訂定營業用其他慢車管理辦法，包括營業慢車檢驗規格、核發車輛號牌等，觀旅局負責規畫營業慢車經營範圍、時間與營業許可等相關規定，希望達到區外停車、區內接駁的疏解交通壅塞目的。

目前草案已完成公聽會，市府擬於議會下會期提報備查實施，待完成法定程序公告，由業者提案審查，若順利年底前應就可上路。

去年有議員質詢指出，遊客多從五期重劃區步行進入安平舊聚落，導入觀光三輪車可望解決「最後一哩路」問題，建議比照鹿港經驗，自2018年起推動三輪車掛牌上路，相關車輛須通過安全審查、時速不得超過25公里，也須為乘客投保；市長黃偉哲支持構想，指1999專線每逢周末接獲最多的民怨來自安平交通問題，指示跨局合作推動。

市議員林依婷認為，三輪車可增加安平觀光豐富度，但安平街巷狹小，缺乏行人徒步區，三輪車是否排擠行人徒步空間，要做好規畫。

安平區建平里長傅建峰也說，安平景點跟景點之間有的距離很遠，幾年前他就建議引進類似遊園小火車接駁，但法令不允許，鹿港觀光三輪車相信在安平應該也可推動，但要做好規畫，例如小巷弄車子就不能進入。

交通局回應，因應平假日人潮變化，未來觀旅局將邀集學者、地方里長與專家組成審查小組，審核業者申請，兼顧交通秩序與觀光發展；觀旅局表示，已到鹿港考察，也詢問旅宿飯店業者多持正面態度，安平範圍較大，觀光景點較分散，三輪車可增加安平觀光的豐富度，提供遊客另類選擇，待完成法制程序後，會盡速公布招商辦法。