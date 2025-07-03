保育不放假 台江學生新思維設計海草棲地模型守護生態

保育不放假，暑假第一周，台南市安南區5校60多名師生投入山海圳國家綠道貝克氏鹽草棲地調查，經過4天人文營討論，以鹽草棲地調查資料為基礎，分別完成6組模型。有的以鹽草為主題，有的設計台江生態詩路、鹽草太陽能涼亭，鹽草解說亭，希望提供政府參考，共同守護生態棲地。

社大台江分校表示，大廟興學結合台江本土教育，每年暑假結合國中小學舉辦「台江流域專題研究人文營」，由於年初台江流域志工在山海圳國家綠道起點四草湖潮間帶，發現被IUCN列為國際易危物種的海草「貝克氏鹽草」，今年人文營結合台江國家公園、中山大學社會生態觀測站、崑山科大空設系等專家學者，帶領國中小親師生，展開4天的鹽草棲地生態調查。

探索實作中學生利用黏土、樹枝、小石頭、不織布等材料，手作友善海草棲地模型，海佃國小「小台江」完成「貝克氏鹽草太陽能涼亭」模型，長安國小「水水長安」設計守護鹽草的台江生態詩路。和順國中設計桶間寮造型的鹽草解說亭，安慶國小則是微型的貝克氏鹽草模型，長平國小特別結合馬斯洛需求理論，創作貝克氏鹽草生態畫，希望激發同理心，促進市民共同保育鹽草。

和順國中學生辛偊瑄、王苡臻、戴宛諭分享他們調查貝克氏鹽草、海蜷、招潮蟹分布數量，發現中高潮帶有比較多的貝克氏鹽草，低潮帶則有很多招潮蟹。這些調查數據由指導老師吳靖穎統計分析，發現貝克氏鹽草在山海圳起點潮間帶總體平均覆蓋率為46%，因此，設計貝克氏鹽草桶間寮解說亭。

長平國小設計「潮間共語：貝克氏鹽草的共遇」專題，透過馬斯洛的需求理論、哈洛威的回應與責任，探討跨物種如何共遇、共語並產生共感經驗，並化為生態藝術創作，用小詩呈現不同物種的聲音，實現真正的善與公民責任。海佃國小學生林佑駿、翁詩烜以貝克氏鹽草造型，設計太陽能涼亭，電力可以提供有聲詩路使用，讓盲人可以聽見。