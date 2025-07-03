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黃偉哲令全面清查公務車、特別費使用 加強控管防弊
針對近日廉政署函令各縣市政府，若查獲濫用公務車違失，應追究行政責任，涉刑事責任者移送廉政署偵辦。台南市長黃偉哲今天出席「台南市政府第89次區長會議」時，要求主計處、政風處針對各局處首長特別費及車輛使用狀況全面清查，並要求全面落實內部管理機制，避免弊端發生。
黃偉哲表示，特別費用途涉及公務資源運用，應以謹慎的態度面對使用，任何一項支出都代表市府施政形象，因此更需嚴謹面對。
如何讓各局處及各區公所在執行上確實依法執行，市府責無旁貸，必須即時提供正確指引。
為協助各機關瞭解法令適用及實務操作，秘書處於會中再次就特別費、公務車使用的相關法規進行釐清，包含適用範圍、報支程序等，並提醒各單位應建立內部查核與自我控管機制。
黃偉哲強調，良好的行政紀律與財務倫理，是建立市民信任的基石。市府團隊應持續強化法治觀念，以專業與誠信共同推動市政發展，並確保所有資源發揮最大效益。
為提醒各局處首長、區長依法行政，審慎使用資源，市府也將全面落實內部管理機制，將使用原則下達至所屬二級機關，避免弊端發生。
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