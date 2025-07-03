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台南學甲高粱文化節19日登場 今年祭高粱泡芙吸睛

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南學甲契作高粱今年種植面積約736公頃，較去年減少約300多公頃，主要受硬質玉米延後採收影響，但產量仍算穩定，每分地約有250至300公斤產量；學甲區農會19日預計舉辦學甲高粱節，並提供120顆「一穀作契」高粱泡芙免費品嘗，讓民眾更認識在地農特產業。

學甲區農會理事長謝錦蘭表示，農會每年都會與金酒公司簽訂契作釀酒用的國產高粱，今年邁入第4年，而每年3月中旬至4月上旬是種植高粱最佳時機，然而今年因硬質玉米延後採收，導致高粱種植面積受到影響，去年種植面積約1050公頃，今年僅約736公頃，減少314公頃。

學甲區農會總幹事李曉軍則說，今年參與學甲高粱契作的地區，還有雲林、嘉義等地，學甲區農會是目前全台契作面積最大的主體，目前陸續進入高粱採收階段，金酒公司今年高粱契作價為每公斤為25元，產量每分地可達250至300公斤左右，相較去年佳。

學甲區農會進一步說明，高粱產業文化節預計19日登場，屆時將行銷地方農特產品，包含一穀作契高粱酒、黑豆清蔭油、醬油膏、醬油露、香蔥醬、紅蔥油、青仁黑豆、虱目魚等，當天也有文創手作高粱織板DIY體驗、120顆免費高粱泡芙發放，另外，消費單筆滿500元也可獲得1顆高粱泡芙，歡迎有興趣的民眾踴躍參加。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義 農會

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