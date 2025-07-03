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父親是前麻豆鎮長 醫療集團總裁捐10萬美金成立呂廷復急難救助專戶

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
呂廷復急難救助基金會捐贈10萬美元回饋鄉里 ，市長黃偉哲肯定基金會延續家族善舉。圖／台南市政府提供
呂廷復急難救助基金會捐贈10萬美元回饋鄉里 ，市長黃偉哲肯定基金會延續家族善舉。圖／台南市政府提供

泰國際醫療集團總裁呂聯宗為協助遭遇突發事故或困頓之市民，成立「呂廷復急難救助基金」，並捐贈10萬美元給台南市麻豆區公所，今天在永華市政中心舉行「呂廷復急難救助基金捐贈儀式」，由區長楊政舉代表受贈，市長黃偉哲也親臨見證，感謝其對鄉里長年無私的付出與深厚情感。

市長黃偉哲表示，急難救助是社會福利體系中不可或缺的一環，許多家庭在面對突如其來的意外時，若能即時獲得協助，將能減少生活衝擊。公部門資源有限，尤其南市近期受到中央減少一般性補助款的影響，民間力量的投入以及善的延續顯得尤為重要。

黃偉哲感謝呂聯宗及家族心繫鄉里、積極回饋，展現企業家高度社會責任與良善典範，期盼善的延續能帶動更多善心人士響應，見證台南是個有愛的城市。

麻豆區公所指出，呂聯宗為麻豆子弟，現為得泰國際醫療集團總裁，長年致力於慈善與教育事業，自2010年起即於國立台灣師範大學設立多項獎助學金，並設立「財團法人呂廷復教育慈善基金會」，長期挹注資源協助弱勢學子翻轉人生。此次捐贈以父親呂廷復（前麻豆鎮長）之名設立急難救助基金，延續父輩關懷地方的精神，意義非凡。

麻豆區長楊政舉表示，區公所將依據社會救助相關法規設立專戶，並審核個案、撥付款項，確保善款公平、公正使用，讓真正有需要的民眾能及時獲得援助。

呂廷復急難救助基金會捐贈10萬美元回饋鄉里 ，市長黃偉哲肯定基金會延續家族善舉。圖／台南市政府提供
呂廷復急難救助基金會捐贈10萬美元回饋鄉里 ，市長黃偉哲肯定基金會延續家族善舉。圖／台南市政府提供
呂廷復急難救助基金會捐贈10萬美元回饋鄉里 ，市長黃偉哲肯定基金會延續家族善舉。圖／台南市政府提供
呂廷復急難救助基金會捐贈10萬美元回饋鄉里 ，市長黃偉哲肯定基金會延續家族善舉。圖／台南市政府提供
呂廷復急難救助基金會捐贈10萬美元回饋鄉里 ，市長黃偉哲肯定基金會延續家族善舉。圖／台南市政府提供
呂廷復急難救助基金會捐贈10萬美元回饋鄉里 ，市長黃偉哲肯定基金會延續家族善舉。圖／台南市政府提供

台南 泰國 黃偉哲

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