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台南安平引進「觀光三輪車」拚上路 市府曝最快進度表

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市觀旅局日前查考察彰化鹿港觀光三輪車。圖／台南市觀旅局提供
台南市觀旅局日前查考察彰化鹿港觀光三輪車。圖／台南市觀旅局提供

安平是台南觀光和美食一級熱區，觀光人潮導致舊聚落交通壅塞，議員建議參考彰化鹿港引進觀光三輪車作法，市府交通局制定「台南市特定地區營業用其他慢車管理辦法草案」，已完成公聽會，擬下會期提報議會備查實施，觀旅局說，待完成法定程序就會公告，由業者提案審查，若順利年底前應就可上路。

但有議員提醒安平道路狹窄，增加觀光三輪車恐排擠到「行人徒步區」空間，市府回應會妥善規畫三輪車行駛範圍。

交通局長王銘德表示，安平等熱門觀光區每逢假日人車湧入，常出現停車困難及交通瓶頸，若能推動合法營業慢車，不僅可疏解交通，也有助營造特色觀光體驗；借鏡國內外營業慢車的成功案例，市府內部進行分工，由交通局訂定營業慢車檢驗規格、核發車輛號牌等營業用其他慢車管理辦法。

觀光旅遊局負責規畫營業慢車經營範圍、時間與營業許可及管理等相關規定，希望達到區外停車、區內接駁的紓解交通壅塞目的，及創造地方特色產業的價值，加速帶動地區發展。

去年議會有議員質詢，指遊客多從五期重劃區步行進入安平舊聚落，導入觀光三輪車可望解決「最後一哩路」問題，建議比照彰化鹿港經驗，自2018年起推動鹿港三輪車掛牌上路，相關車輛須通過安全審查，時速不得超過25公里，也須為乘客投保；市長黃偉哲支持構想，指市府1999專線每逢周末接獲最多的民怨來自安平交通問題，指示跨局合作推動。

交通局表示，該管理草案主要依據道路交通管理處罰條例第69條「其他慢車」項目所訂定，規範車輛須通過檢驗、投保意外險，並取得觀旅局核發的營業許可，方可領取車牌營運。為確保安全，每年也需定期檢驗車況，且車輛必須配備安全帶、大燈與方向燈等基本裝置。

市議員林依婷認為，三輪車可增加安平觀光的豐富度，但安平街巷狹小，缺乏行人徒步區，三輪車是否又排擠到行人徒步空間，要做好規畫。

交通局表示，因應平假日人潮變化，未來觀旅局將邀集學者、地方里長與專家組成審查小組，審核業者申請，兼顧交通秩序與觀光發展。

觀旅局說，已到鹿港考察，也詢問旅宿飯店業者多持正面態度，安平範圍較大，觀光景點較分散，三輪車可增加安平觀光的豐富度，提供遊客另類選擇，待完成法制程序後，會盡速公布招商辦法。

台南安平周邊運河環繞。記者吳淑玲／攝影
台南安平周邊運河環繞。記者吳淑玲／攝影
台南安平漁人碼頭。記者吳淑玲／攝影
台南安平漁人碼頭。記者吳淑玲／攝影
台南安平漁人碼頭。記者吳淑玲／攝影
台南安平漁人碼頭。記者吳淑玲／攝影

行人 議員 鹿港

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