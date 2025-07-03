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全台芒果最大產區台南辦芒果冰大賽 今年加碼5千碗免費開吃

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市議員蔡育輝（左）多年來與南市農產品促銷協會理事長盧素香（右），攜手在新營舉辦吃芒果冰大賽，今年也不例外，今天在新營服務處與市議員尤榮智女兒、市議員參選人尤淨寬（中）一起為活動暖身宣傳，今年更加碼準備約5000碗芒果冰，讓民眾免費品嘗。記者萬于甄／攝影
南市議員蔡育輝（左）多年來與南市農產品促銷協會理事長盧素香（右），攜手在新營舉辦吃芒果冰大賽，今年也不例外，今天在新營服務處與市議員尤榮智女兒、市議員參選人尤淨寬（中）一起為活動暖身宣傳，今年更加碼準備約5000碗芒果冰，讓民眾免費品嘗。記者萬于甄／攝影

炎炎夏熱最適合來一碗芒果冰消暑，台南又是全台芒果最大產區，市議員蔡育輝與南市農產品促銷協會攜手連續10多年在新營舉辦「議長盃」吃芒果冰大賽外，今年更加碼準備約5000碗芒果冰，讓民眾免費品嘗，6日上午10點在新營民治議事廳「開吃」。

蔡育輝表示，台南今年芒果種植面積約6890公頃，總產量達3萬5293公噸，種植面積約占全台50.3%，其中，又以楠西、玉井、南化、左鎮、大內及官田等地的芒果享譽國內外，不過，市府每年都在產地舉辦促銷活動，甚少在大新營地區辦理，相當可惜。

蔡育輝多年來與南市農產品促銷協會理事長盧素香，攜手在新營舉辦吃芒果冰大賽，今年也不例外，蔡育輝今天在新營服務處，與市議員尤榮智女兒、市議員參選人尤淨寬及盧素香一起為活動暖身宣傳，協助農民行銷，同時要把台南最好吃的芒果推廣出去。

蔡育輝說明，鄉親6日當天來民治議事廳排隊，以免費兌換券換取芒果冰，最多1人兌換2碗芒果冰；吃芒果冰比賽則是男女分組，選手吃1碗芒果冰，以時間較短者取前五名頒獎，冠軍可獲得3000元等值禮品，另外，今年也準備總價約5萬元的獎金及獎品，讓參加者摸彩抽好禮。

台南 芒果 議員

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