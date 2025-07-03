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台南登革熱防疫警戒升高 安南、仁德這兩區連續2周達噴藥標準
高溫環境加上偶有午後陣雨，濕熱環境有利於病媒蚊生長，誘卵桶監測指數有上升趨勢，南市平均陽性率達19.86%，其中仁德、安南區平均陽性率達40%以上，並有連續2周達到噴藥標準。環保局已安排清潔隊完成全面預防性噴藥。6月社區環境巡查38里次，查獲孑孓陽性率70%，違規堆置632件，全依法裁處。
環保局表示，病媒蚊指數升高，市長黃偉哲已指示環保衛生單位密切監控、社區動員孳清、症狀就醫宣導等登革熱防治工作，更呼籲市民，雨後一周內務必落實「巡、倒、清、刷」好習慣，別讓疫情復燃。
環保局長許仁澤說，南部已進入登革熱病媒蚊好發季節，南市各行政區入夏後誘卵桶監測指數上升，6月第2周仁德、安南區平均陽性率40%以上，並有連續2周達到噴藥標準，已安排清潔隊完成全面預防性噴藥。
環保局加強環境巡查，6月社區環境巡查38里次，查獲孑孓陽性率70%，工地查獲孑孓陽性率更高達90%，統計至6月30日，已查獲315件陽性孳生源孑孓；空地空屋雜草、環境髒亂、資收物違規堆置則有632件，全部依法裁處，請民眾務必整頓私有空地環境清潔，以免受罰。
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