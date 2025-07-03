快訊

愛妻高雄靈堂設置完成 彭振聲哀戚目送移靈「頻掩面拭淚」

豐原一家五口傳命案 老闆夫妻最後關店打烊畫面曝光

泰國3天換掉2位總理！內閣改組大風吹 他當1天就下台

嘉義山區森林防火訓練 直升機實際操作繩索吊掛

中央社／ 嘉義市3日電
林業及自然保育署嘉義分署2日攜手內政部空中勤務總隊舉辦陸空聯合搶救森林火災吊掛訓練，直升機實際演練繩索垂降吊掛等項目，未雨綢繆強化火場應變技術。（嘉義分署提供）中央社
林業及自然保育署嘉義分署2日攜手內政部空中勤務總隊舉辦陸空聯合搶救森林火災吊掛訓練，直升機實際演練繩索垂降吊掛等項目，未雨綢繆強化火場應變技術。（嘉義分署提供）中央社

林業及自然保育署嘉義分署昨天結合內政部空中勤務總隊，舉辦陸空聯合搶救森林火災吊掛訓練，演練直升機繩索垂降及水袋搬運等操作項目，強化森林火災及防汛救災執行能力。

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿，於7月1日至2日攜手內政部空中勤務總隊勤務第二大隊舉辦陸空聯合搶救森林火災吊掛訓練，30名森林護管員在酷熱下克服各種挑戰，完成從地面到高空、器材裝備運用及吊掛等作業。

嘉義分署表示，在直升機繩索吊掛訓練前，先至嘉義縣消防局第三大隊三和消防分隊訓練場域進行高樓層繩降作業，取經嘉義縣消防局救火專業，並確保救災裝備隨時保持最佳狀態。

嘉義分署說，今年度訓練結合高樓層繩降演練與黑鷹直升機空中吊掛實作，強化身兼森林救火隊的森林護管員在面對山林險峻地形時的陸空作業能力與應變效率。

嘉義分署呼籲預防森林火災發生勝過於災害搶救，民眾若發現森林火災，可立刻撥打免費專線0800-000-930，通報還可獲得最高新台幣5000元獎金。

嘉義 火災 黑鷹直升機

延伸閱讀

影／台東栗松溫泉男子跌倒小腿骨折 警消花7小時救出

86歲南投失智婦迷路…騎50公里到台中山區 警花3天果園找到車

碧昂絲開唱出事了！空中炫技被卡住　抓繩索求救照流出

不想浪費資源…老婦人和女兒在龍劍稜待一夜才求救 直升機送醫

相關新聞

全台芒果最大產區台南辦芒果冰大賽 今年加碼5千碗免費開吃

炎炎夏熱最適合來一碗芒果冰消暑，台南又是全台芒果最大產區，市議員蔡育輝與南市農產品促銷協會攜手連續10多年在新營舉辦「議...

台南身障就博會5日登場 張泰山代言防詐提供12顆簽名球抽獎

為促進身障者就業，且適逢畢業、暑假打工潮來臨，南市勞工局5日將在善化文康育樂中心舉辦「身心障礙者職能加值暨求職博覽會」，...

東石海之夏煙火秀27日玖壹壹開幕登場 預計吸引萬人擠爆漁人碼頭

嘉義縣暑假最盛大夏季活動「東石海之夏」7月19、20、26及27日將在東石漁人碼頭登場，今年由人氣樂團玖壹壹擔綱開幕演出...

台南安平引進「觀光三輪車」拚上路 市府曝最快進度表

安平是台南觀光和美食一級熱區，觀光人潮導致舊聚落交通壅塞，議員建議參考彰化鹿港引進觀光三輪車作法，市府交通局制定「台南市...

台南登革熱防疫警戒升高 安南、仁德這兩區連續2周達噴藥標準

高溫環境加上偶有午後陣雨，濕熱環境有利於病媒蚊生長，誘卵桶監測指數有上升趨勢，南市平均陽性率達19.86%，其中仁德、安...

台南廚藝競賽打造「便宜又好吃」營養午餐 影片已上線看了就知

台南市長黃偉哲常以午餐自辦率高達9成，居六都之首，也因為是自辦，可用最少的費用讓學生吃到最營養、衛生及豐盛的午餐。但光是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。