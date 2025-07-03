嘉義山區森林防火訓練 直升機實際操作繩索吊掛

林業及自然保育署嘉義分署昨天結合內政部空中勤務總隊，舉辦陸空聯合搶救森林火災吊掛訓練，演練直升機繩索垂降及水袋搬運等操作項目，強化森林火災及防汛救災執行能力。

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿，於7月1日至2日攜手內政部空中勤務總隊勤務第二大隊舉辦陸空聯合搶救森林火災吊掛訓練，30名森林護管員在酷熱下克服各種挑戰，完成從地面到高空、器材裝備運用及吊掛等作業。

嘉義分署表示，在直升機繩索吊掛訓練前，先至嘉義縣消防局第三大隊三和消防分隊訓練場域進行高樓層繩降作業，取經嘉義縣消防局救火專業，並確保救災裝備隨時保持最佳狀態。

嘉義分署說，今年度訓練結合高樓層繩降演練與黑鷹直升機空中吊掛實作，強化身兼森林救火隊的森林護管員在面對山林險峻地形時的陸空作業能力與應變效率。

嘉義分署呼籲預防森林火災發生勝過於災害搶救，民眾若發現森林火災，可立刻撥打免費專線0800-000-930，通報還可獲得最高新台幣5000元獎金。