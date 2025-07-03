聽新聞
0:00 / 0:00
台南廚藝競賽打造「便宜又好吃」營養午餐 影片已上線看了就知
台南市長黃偉哲常以午餐自辦率高達9成，居六都之首，也因為是自辦，可用最少的費用讓學生吃到最營養、衛生及豐盛的午餐。但光是這樣還不夠，必須學生喜歡吃，為此教育局每年辦「學校午餐廚藝競賽」，並拍攝前3名的影片提供各校參考。目前影片已上線，從中可看到廚師、營養師的想法和創意，也可培養惜食觀念。
今年的學校午餐廚藝競賽以「節慶暨創意料理」為主題，將節慶或特殊紀念日的概念融入學校午餐，創造難以忘懷的好滋味。大成國中用學校校慶結合府城傳統生日習俗的打滷麵入菜，獲得金牌。營養師薛伊均表示，校慶就是學校過生日，台南傳統過生日是「打滷麵」，因此以滷麵為創意料理，菜色除滷麵、蔬菜、蝦仁、毛豆、培根還有照燒雞腿等。
國中生較喜歡吃肉，因此特別準備了雞腿，先醃製後再熬煮，讓味道滲入食材，學生吃起來的口感以及感受也會比較好。因學生普遍不愛吃青菜，菜色就會多樣化，不會僅放一種蔬菜，包含洋芋、紅蘿蔔、毛豆都有，再加上培根、蝦仁，讓滷味菜色更豐富，口感也更好。滷麵先以蝦米爆香，增加風味，並放入筍絲、大白菜、肉絲、虱目魚丸等成為有媽媽味道的滷麵。
另，獲得銀牌海東國小引用七夕拜床母祈求孩童平安健康為寓意，並將供奉時的油飯糯米改成五穀米，既有特色兼具營養，同獲銀牌得東區復興國小以春節料理結合日式飲食，用湯圓表團圓，搭配番薯餅與毛豆泥一起吃展現創意。教育局已完成前3名影片拍攝，並將影片與菜單內容分享於「台南市學校午餐教育資訊網」網站(https://lunch.tn.edu.tw/custom_issue/299 )及教育局臉書粉專「教育花路米」，歡迎踴躍點閱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言