快訊

愛妻高雄靈堂設置完成 彭振聲哀戚目送移靈「頻掩面拭淚」

豐原一家五口傳命案 老闆夫妻最後關店打烊畫面曝光

泰國3天換掉2位總理！內閣改組大風吹 他當1天就下台

聽新聞
0:00 / 0:00

台南廚藝競賽打造「便宜又好吃」營養午餐 影片已上線看了就知

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局舉辦學校午餐廚藝競賽，將前3名拍攝影片，已張貼在網站，此圖片為大成國中的「打滷麵」。圖片／擷取影片畫面
台南市教育局舉辦學校午餐廚藝競賽，將前3名拍攝影片，已張貼在網站，此圖片為大成國中的「打滷麵」。圖片／擷取影片畫面

台南市長黃偉哲常以午餐自辦率高達9成，居六都之首，也因為是自辦，可用最少的費用讓學生吃到最營養、衛生及豐盛的午餐。但光是這樣還不夠，必須學生喜歡吃，為此教育局每年辦「學校午餐廚藝競賽」，並拍攝前3名的影片提供各校參考。目前影片已上線，從中可看到廚師、營養師的想法和創意，也可培養惜食觀念。

今年的學校午餐廚藝競賽以「節慶暨創意料理」為主題，將節慶或特殊紀念日的概念融入學校午餐，創造難以忘懷的好滋味。大成國中用學校校慶結合府城傳統生日習俗的打滷麵入菜，獲得金牌。營養師薛伊均表示，校慶就是學校過生日，台南傳統過生日是「打滷麵」，因此以滷麵為創意料理，菜色除滷麵、蔬菜、蝦仁、毛豆、培根還有照燒雞腿等。

國中生較喜歡吃肉，因此特別準備了雞腿，先醃製後再熬煮，讓味道滲入食材，學生吃起來的口感以及感受也會比較好。因學生普遍不愛吃青菜，菜色就會多樣化，不會僅放一種蔬菜，包含洋芋、紅蘿蔔、毛豆都有，再加上培根、蝦仁，讓滷味菜色更豐富，口感也更好。滷麵先以蝦米爆香，增加風味，並放入筍絲、大白菜、肉絲、虱目魚丸等成為有媽媽味道的滷麵。

另，獲得銀牌海東國小引用七夕拜床母祈求孩童平安健康為寓意，並將供奉時的油飯糯米改成五穀米，既有特色兼具營養，同獲銀牌得東區復興國小以春節料理結合日式飲食，用湯圓表團圓，搭配番薯餅與毛豆泥一起吃展現創意。教育局已完成前3名影片拍攝，並將影片與菜單內容分享於「台南市學校午餐教育資訊網」網站(https://lunch.tn.edu.tw/custom_issue/299 )及教育局臉書粉專「教育花路米」，歡迎踴躍點閱。

台南市教育局舉辦學校午餐廚藝競賽，將前3名拍攝影片，已張貼在網站。圖片／擷取影片畫面
台南市教育局舉辦學校午餐廚藝競賽，將前3名拍攝影片，已張貼在網站。圖片／擷取影片畫面

創意料理 學校午餐 影片 黃偉哲

延伸閱讀

台南、仙台締盟20載 日議員號召買台南鳳梨當營養午餐

高中生肢體衝突家長暫不提告 高雄教育局：將啟動輔導會議

繁星錄取台大醫高中生科展作品遭撤獎 中市教育局說話了

首次選傑出校友！陸官建校101周年 李翔宙等退役上將「重溫軍服夢」

相關新聞

全台芒果最大產區台南辦芒果冰大賽 今年加碼5千碗免費開吃

炎炎夏熱最適合來一碗芒果冰消暑，台南又是全台芒果最大產區，市議員蔡育輝與南市農產品促銷協會攜手連續10多年在新營舉辦「議...

台南身障就博會5日登場 張泰山代言防詐提供12顆簽名球抽獎

為促進身障者就業，且適逢畢業、暑假打工潮來臨，南市勞工局5日將在善化文康育樂中心舉辦「身心障礙者職能加值暨求職博覽會」，...

東石海之夏煙火秀27日玖壹壹開幕登場 預計吸引萬人擠爆漁人碼頭

嘉義縣暑假最盛大夏季活動「東石海之夏」7月19、20、26及27日將在東石漁人碼頭登場，今年由人氣樂團玖壹壹擔綱開幕演出...

台南安平引進「觀光三輪車」拚上路 市府曝最快進度表

安平是台南觀光和美食一級熱區，觀光人潮導致舊聚落交通壅塞，議員建議參考彰化鹿港引進觀光三輪車作法，市府交通局制定「台南市...

台南登革熱防疫警戒升高 安南、仁德這兩區連續2周達噴藥標準

高溫環境加上偶有午後陣雨，濕熱環境有利於病媒蚊生長，誘卵桶監測指數有上升趨勢，南市平均陽性率達19.86%，其中仁德、安...

台南廚藝競賽打造「便宜又好吃」營養午餐 影片已上線看了就知

台南市長黃偉哲常以午餐自辦率高達9成，居六都之首，也因為是自辦，可用最少的費用讓學生吃到最營養、衛生及豐盛的午餐。但光是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。