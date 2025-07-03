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100亮點臺南主題月7月開跑 iPad Air 等豪禮加碼抽

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導
台灣觀光100亮點環島月月Party於7月份將迎來「臺南主題月」，臺南市政府推出「玩轉臺南‧百樣精采」系列活動。照片／台南市府提供
台灣觀光100亮點環島月月Party於7月份將迎來「臺南主題月」，臺南市政府推出「玩轉臺南‧百樣精采」系列活動。照片／台南市府提供

台灣觀光100亮點環島月月Party於7月份將迎來「臺南主題月」，臺南市政府推出「玩轉臺南‧百樣精采」系列活動，包含攝影比賽、合作店家優惠、消費拿好禮、音樂節現場夏季抽抽樂、套裝遊程等系列活動。更於「亮點即時樂」加碼逾15萬元獎項。

7月份的臺南有七股海鮮節、臺南夏日音樂節、國際芒果節、十六歲正青春藝術節、WBSC U-12世界盃棒球賽等重大活動，邀請全國民眾今年夏天就來臺南夏趴。

黃偉哲市長表示臺南市政府不遺餘力配合中央推動「台灣觀光100亮點」活動，除各項宣傳推廣外，也串聯6個亮點景區辦理系列活動。市府也邀請全國媒體、自媒體至臺南宣傳推廣，希望將臺南的美以不同方式、不同樣貌呈現給眾人。日前他也參與拍攝100亮點的臺南形象影片，以地主身分跟著藝人朋友一起感受臺南每一處角落「臺南真的好美」，也以影片男主角身分邀請全國家長及遊客，這個夏天帶著孩子跟親朋好友一起來「暑」於臺南！

市府觀旅局林國華局長表示，7月份主題月期間前往6處亮點景點周邊共有35家業者提供店家優惠，消費還可以獲得限量帆布袋，且參加亮點即時樂點數加倍送，有機會獲得iPad Air、住宿券、餐券等好禮。

臺南夏日音樂節活動現場也會有夏季抽抽樂，有機會抽得魚頭君玩偶、漁夫帽、U型枕或其它臺南文創商品；針對親子家庭、銀髮族或喜愛跟團的旅客，也媒合旅行社開設42梯次CP值超高的套裝行程，參加指定場次還有臺南限量版精美小物；針對愛攝影的大師們也有攝影比賽可以投稿參加(7/31截止報名)。希望今夏民眾來臺南可以拍得精彩、玩得有趣，共度一場屬於夏天的城市派對！

市府觀旅局補充表示，此次由黃偉哲市長及療癒系女聲歌手楊淨宇共同拍攝的形象影片已上架至台南旅遊粉絲團，片中帶領民眾一同走進古蹟、小巷、遊船與海邊夕陽等，自然生態、網美景點、美食一一入鏡，結合藝人自然流露的互動演出，上架後已有網友留言：「太美了！」、「完全命中我的旅遊清單！」、「7月行程已排好，準備衝！」，引起廣大共鳴。

文創商品 消費 觀光

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