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東石海之夏煙火秀27日玖壹壹開幕登場 預計吸引萬人擠爆漁人碼頭
嘉義縣暑假最盛大夏季活動「東石海之夏」7月19、20、26及27日將在東石漁人碼頭登場，今年由人氣樂團玖壹壹擔綱開幕演出，最後一天壓軸則是12分鐘海上煙火秀，縣長翁章梁今參加宣傳記者會，與藝享台灣文化劇團的悟空及恐龍互動，上演搶奪恐龍蛋刺激戲碼。
文觀局表示，7月19日開幕場邀請本土天團「玖壹壹」，以及新加坡療癒女聲文慧如、金曲獎入圍新秀徐暐翔、實力派雙人組晨悠CHENYO；7月20日邀請藝響台灣文化劇團帶來南部首演「悟空大鬧恐龍馬戲團」，有8米高擬真恐龍，帶領觀眾走進侏羅紀時代。
7月26日邀請創作甜心安吉Angie、金曲提名曾瑋中，以及「破億神曲製造機」蕭秉治與「全能唱跳創作歌手」鼓鼓壓軸演出；7月27日則是壓軸重頭戲「海上煙火秀」，晚上7時30分施放，煙火時長12分鐘，點亮東石海岸線，預計將吸引萬人到場觀賞。
此外，東石海之夏今年攜手在地商圈合作，推出海之夏限定美食，包括蚵仔蛋煎刈包、蚵仔寒天晶球、烏魚子麻糬、海苔肉鬆地瓜球，翁章梁搶先品嘗，還將布袋新鮮小卷餵給悟空吃，介紹是一小時前才剛上岸，非常新鮮，邀請大家一起來東石海之夏看煙火吃美食。
翁章梁也說，海上煙火秀吸引全台遊客湧入東石鄉，因為出入僅有單一條道路，去年晚上9點放煙火後，塞車塞了3小時，直到12點才疏散車潮，今年煙火提早至晚上7點30分施放，且擴大交通管制範圍，呼籲遊客共乘前往，也加開預約制接駁車，盼有效紓解車流。
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