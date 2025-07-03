東石海之夏煙火秀27日玖壹壹開幕登場 預計吸引萬人擠爆漁人碼頭

嘉義縣暑假最盛大夏季活動「東石海之夏」7月19、20、26及27日將在東石漁人碼頭登場，今年由人氣樂團玖壹壹擔綱開幕演出，最後一天壓軸則是12分鐘海上煙火秀，縣長翁章梁今參加宣傳記者會，與藝享台灣文化劇團的悟空及恐龍互動，上演搶奪恐龍蛋刺激戲碼。

文觀局表示，7月19日開幕場邀請本土天團「玖壹壹」，以及新加坡療癒女聲文慧如、金曲獎入圍新秀徐暐翔、實力派雙人組晨悠CHENYO；7月20日邀請藝響台灣文化劇團帶來南部首演「悟空大鬧恐龍馬戲團」，有8米高擬真恐龍，帶領觀眾走進侏羅紀時代。

7月26日邀請創作甜心安吉Angie、金曲提名曾瑋中，以及「破億神曲製造機」蕭秉治與「全能唱跳創作歌手」鼓鼓壓軸演出；7月27日則是壓軸重頭戲「海上煙火秀」，晚上7時30分施放，煙火時長12分鐘，點亮東石海岸線，預計將吸引萬人到場觀賞。

此外，東石海之夏今年攜手在地商圈合作，推出海之夏限定美食，包括蚵仔蛋煎刈包、蚵仔寒天晶球、烏魚子麻糬、海苔肉鬆地瓜球，翁章梁搶先品嘗，還將布袋新鮮小卷餵給悟空吃，介紹是一小時前才剛上岸，非常新鮮，邀請大家一起來東石海之夏看煙火吃美食。