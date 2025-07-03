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台南身障就博會5日登場 張泰山代言防詐提供12顆簽名球抽獎

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市勞工局5日將在善化文康育樂中心舉辦「身心障礙者職能加值暨求職博覽會」，今同時邀請前職棒球星、「森林王子」張泰山（左）代言今年度求職防騙宣導影片，並提供12顆簽名球有獎徵答，讓屆時參加活動的民眾有機獲得。記者萬于甄／攝影
南市勞工局5日將在善化文康育樂中心舉辦「身心障礙者職能加值暨求職博覽會」，今同時邀請前職棒球星、「森林王子」張泰山（左）代言今年度求職防騙宣導影片，並提供12顆簽名球有獎徵答，讓屆時參加活動的民眾有機獲得。記者萬于甄／攝影

為促進身障者就業，且適逢畢業、暑假打工潮來臨，南市勞工局5日將在善化文康育樂中心舉辦「身心障礙者職能加值暨求職博覽會」，同時今邀請前職棒球星、「森林王子」張泰山代言今年度求職防騙宣導影片，並提供12顆簽名球有獎徵答，讓屆時參加活動的民眾有機獲得。

勞工局長王鑫基表示，台南有許多優秀的好人才，除協助企業媒合好人才外，要希望鼓勵企業進用身障者進入職場，畢竟身障者很難一間一間找工作，因此，每年都會為身障者舉辦就業博覽會，此次共有66家廠商響應、提供超過550個職缺，起薪約3至4萬不等，便利身障者朋友直接現場求職。

勞工局進一步說明，現場廠商包含璨揚、志鋼金屬、全家便利商店等，代徵廠商則有台灣中油、台灣斯巴克、碳佐麻里等企業，職缺類型以清潔業、服務餐飲業、半導體業工程師、製造業、醫療保健業等作業員、技術員為主。

張泰山也說，很開心能代表台南擔任求職防詐推廣大使，近期也不斷在背誦「3必問、5必看、7不做」，尤其暑假到了，許多青少年更會利用暑期打工，現在詐騙集團也相當猖狂，真的都要特別注意，「錢難賺，放在口袋最安心！」。

王鑫基提到，適逢畢業、暑期打工潮來臨，民眾務必多注意求職資訊是否公開透明，畢竟近年來詐騙手法多元，讓人防不勝防，若發現求職工作高薪又輕鬆，就要小心注意是否有陷阱；同時呼籲求職者可透過公部門舉辦的求職機會應徵，也會相對有保障。

勞工局說明，身心障礙者職能加值暨求職博覽會5日在善化文康育樂中心舉辦，當天也結合各單位身心障礙者各項資源服務，如職業訓練、職務再設計輔具體驗、就業諮詢等，此外，現場也將舉辦求職防騙專區有獎徵答活動，參與活動還有機會可獲得張泰山及啦啦隊簽名球等精美禮品，歡迎求職者踴躍參加。

南市勞工局5日將在善化文康育樂中心舉辦「身心障礙者職能加值暨求職博覽會」，此次共有66家廠商響應、提供超過550個職缺。記者萬于甄／攝影
南市勞工局5日將在善化文康育樂中心舉辦「身心障礙者職能加值暨求職博覽會」，此次共有66家廠商響應、提供超過550個職缺。記者萬于甄／攝影

勞工局 張泰山 求職 身障者

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